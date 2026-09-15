Motociclistas concentran más de la mitad de las muertes viales en Torreón en lo que va del 2026
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El fallecimiento de un conductor en el bulevar Rodríguez Triana volvió a exhibir la elevada mortalidad de este sector durante 2026
TORREÓN, COAH.- La lista negra de la siniestralidad vial en Torreón sumó una nueva víctima la noche del pasado lunes 14 de septiembre, tras el fallecimiento de un motociclista de 43 años en el suroriente de la ciudad. Con este deceso, el municipio alcanzó las 41 muertes por accidentes de tránsito en 2026, confirmando una tendencia alarmante: el 53.7% de los fallecidos (22 personas) viajaban en moto.
El accidente mortal se registró minutos antes de las 23:00 horas en la parte alta del puente vehicular del bulevar Rodríguez Triana, frente a la colonia Las Julietas. accidente mortal se registró minutos antes de las 23:00 horas en la parte alta del puente vehicular del bulevar Rodríguez Triana, frente a la colonia Las Julietas.
La víctima fue identificada de manera preliminar como José Alfredo Arellano Mendoza, de 43 años.
El accidente ocurrió con dirección de sur a norte, cuando el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Al llegar al Viaducto, perdió el control de la unidad, derrapó y se impactó de lleno contra el poste metálico de una luminaria.
La fuerza del choque fue tan brutal que el casco de seguridad salió proyectado hacia un árbol bajo el puente, mientras que el cuerpo quedó junto al muro de contención.
Vecinos del sector escucharon el fuerte estruendo y reportaron la emergencia al 911. Elementos de la Cruz Roja arribaron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar el deceso del motociclista.
Personal del Tribunal de Justicia Municipal realizó el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica exacta de los hechos. En tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila efectuaron el levantamiento del cuerpo para practicarle la necropsia de ley, tras ser reconocido por conocidos que llegaron al sitio.
La Dirección de Tránsito Municipal mantiene encendidas las alertas ante la alta vulnerabilidad de los motociclistas en las vialidades de Torreón, siendo el sector que encabeza las estadísticas trágicas en lo que va del año.