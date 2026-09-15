Motociclistas concentran más de la mitad de las muertes viales en Torreón en lo que va del 2026

TORREÓN, COAH.- La lista negra de la siniestralidad vial en Torreón sumó una nueva víctima la noche del pasado lunes 14 de septiembre, tras el fallecimiento de un motociclista de 43 años en el suroriente de la ciudad. Con este deceso, el municipio alcanzó las 41 muertes por accidentes de tránsito en 2026, confirmando una tendencia alarmante: el 53.7% de los fallecidos (22 personas) viajaban en moto.

El accidente mortal se registró minutos antes de las 23:00 horas en la parte alta del puente vehicular del bulevar Rodríguez Triana, frente a la colonia Las Julietas. accidente mortal se registró minutos antes de las 23:00 horas en la parte alta del puente vehicular del bulevar Rodríguez Triana, frente a la colonia Las Julietas.

La víctima fue identificada de manera preliminar como José Alfredo Arellano Mendoza, de 43 años.

El accidente ocurrió con dirección de sur a norte, cuando el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Al llegar al Viaducto, perdió el control de la unidad, derrapó y se impactó de lleno contra el poste metálico de una luminaria.

La fuerza del choque fue tan brutal que el casco de seguridad salió proyectado hacia un árbol bajo el puente, mientras que el cuerpo quedó junto al muro de contención.

Vecinos del sector escucharon el fuerte estruendo y reportaron la emergencia al 911. Elementos de la Cruz Roja arribaron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar el deceso del motociclista.