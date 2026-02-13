Muere adolescente tras brutal golpiza en Torreón

Torreón
/ 13 febrero 2026
    Muere adolescente tras brutal golpiza en Torreón
    El adolescente permaneció varios días hospitalizado antes de confirmarse su fallecimiento. ARCHIVO

La Fiscalía informó que existen elementos testimoniales y periciales, y que la carpeta de investigación sigue en integración

TORREÓN, COAH.- La agresión registrada el pasado domingo en la colonia San Marcos cobró la vida de un adolescente de 16 años. José David falleció la tarde del jueves 12 de febrero, luego de permanecer varios días hospitalizado en estado crítico a consecuencia de una golpiza que sufrió mientras circulaba en su motocicleta por la calzada Moctezuma, en el cruce con Cuitláhuac, en Torreón.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió durante la noche del 8 de febrero, cuando un grupo de jóvenes lo derribó de la motocicleta y lo agredió en plena vía pública. Tras caer al pavimento, el menor quedó inconsciente y continuó siendo golpeado con puños, patadas, palos y piedras, lo que le provocó fractura de cráneo y múltiples lesiones.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Concesiones mineras canceladas equivalen al 11% de la actividad de este sector en la entidad

Testigos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Mientras arribaban los paramédicos, una persona intentó reanimarlo mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar. Posteriormente fue trasladado de urgencia a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social y más tarde al Hospital General, donde permaneció bajo cuidados intensivos.

Desde su ingreso, el diagnóstico fue reservado. El adolescente presentaba un traumatismo craneoencefálico severo que comprometía sus funciones vitales. Familiares informaron que el deceso se produjo tras un paro cardiorrespiratorio derivado de las complicaciones médicas ocasionadas por la lesión cerebral.

Tras confirmarse la muerte, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, a fin de precisar las causas del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna I, confirmó que la carpeta de investigación se encuentra en etapa de integración. El delegado regional, Carlos Alonso Rangel, indicó que existen elementos testimoniales y periciales que permiten establecer cómo ocurrieron los hechos y la probable responsabilidad de los involucrados.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca Sistema Vial Revolución-Vasconcelos con inversión de 370 mdp

Asimismo, señaló que se habla de la participación de varias personas, aunque hasta el momento no se ha precisado el número ni se han confirmado detenciones. Una vez concluida la integración del expediente, el caso será judicializado.

Con este fallecimiento, el hecho pasó a ser considerado como el tercer homicidio doloso registrado en Torreón. Mientras tanto, familiares del menor han exigido que se esclarezcan los hechos y que se castigue a quien o quienes resulten responsables de la agresión que terminó con la vida del adolescente.

(Con información de medios locales)

