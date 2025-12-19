Muere adulto mayor tras ser atropellado por camión en el Mercado Alianza, en Torreón

Torreón
/ 19 diciembre 2025
    Muere adulto mayor tras ser atropellado por camión en el Mercado Alianza, en Torreón
    Autoridades acordonaron la zona del Mercado Alianza tras el fatal atropellamiento. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El accidente ocurrió en la calle Múzquiz, una de las vialidades más transitadas del centro comercial

TORREÓN, COAH.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida la mañana de este viernes luego de ser atropellado por un camión de transporte público en la calle Múzquiz, a las afueras del Mercado Alianza, una de las zonas con mayor afluencia peatonal y vehicular de la ciudad.

El accidente ocurrió poco después de las 08:00 horas, en el tramo comprendido entre las avenidas Hidalgo y Presidente Carranza. De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor intentaba cruzar la vialidad cuando fue impactado por la unidad de pasajeros que circulaba por el sector.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ‘Fue suicidio’; concluye Fiscalía investigación por muerte del empresario Sergio Verduzco Rosán

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras valorar al afectado confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó el fallecimiento a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, así como de la Policía Municipal, acordonaron el área para resguardar la escena y permitir las diligencias necesarias. El hecho generó afectaciones momentáneas a la circulación debido a la intensa movilidad que registra esta zona comercial.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del atropellamiento.

