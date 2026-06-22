Muere joven de 26 años tras choque frontal entre motociclistas en Torreón
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Dos personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un hospital, mientras autoridades estatales realizaban las investigaciones para determinar las causas del choque
TORREÓN, COAH.- Un hombre de 26 años perdió la vida y dos personas más resultaron con heridas de gravedad tras un choque frontal entre motocicletas ocurrido en Torreón.
El accidente se registró la noche del domingo 21 de junio, cerca de las 22:30 horas, sobre la calzada Braulio Fernández, ubicada en la colonia Elsa Hernández.
De acuerdo con el peritaje inicial, el impacto ocurrió de frente entre ambos vehículos, provocando que el joven identificado como José saliera proyectado contra el pavimento, perdiendo la vida de forma instantánea.
El percance también dejó a otros dos tripulantes gravemente heridos. Tras recibir el reporte de testigos, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio; sin embargo, solo pudieron confirmar el deceso de José y brindar los primeros auxilios a los lesionados, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital.
El sitio fue asegurado por agentes de Tránsito y Vialidad, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las diligencias legales correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.