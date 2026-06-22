Muere joven de 26 años tras choque frontal entre motociclistas en Torreón

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    Muere joven de 26 años tras choque frontal entre motociclistas en Torreón
    De acuerdo con las primeras investigaciones, el impacto entre ambas motocicletas fue de frente, lo que provocó que uno de los conductores saliera proyectado contra el pavimento y perdiera la vida de manera instantánea. SANDRA GÓMEZ

Dos personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un hospital, mientras autoridades estatales realizaban las investigaciones para determinar las causas del choque

TORREÓN, COAH.- Un hombre de 26 años perdió la vida y dos personas más resultaron con heridas de gravedad tras un choque frontal entre motocicletas ocurrido en Torreón.

El accidente se registró la noche del domingo 21 de junio, cerca de las 22:30 horas, sobre la calzada Braulio Fernández, ubicada en la colonia Elsa Hernández.

De acuerdo con el peritaje inicial, el impacto ocurrió de frente entre ambos vehículos, provocando que el joven identificado como José saliera proyectado contra el pavimento, perdiendo la vida de forma instantánea.

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El percance también dejó a otros dos tripulantes gravemente heridos. Tras recibir el reporte de testigos, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio; sin embargo, solo pudieron confirmar el deceso de José y brindar los primeros auxilios a los lesionados, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital.

El sitio fue asegurado por agentes de Tránsito y Vialidad, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las diligencias legales correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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