Muere joven de 26 años tras choque frontal entre motociclistas en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un hombre de 26 años perdió la vida y dos personas más resultaron con heridas de gravedad tras un choque frontal entre motocicletas ocurrido en Torreón.

El accidente se registró la noche del domingo 21 de junio, cerca de las 22:30 horas, sobre la calzada Braulio Fernández, ubicada en la colonia Elsa Hernández.

De acuerdo con el peritaje inicial, el impacto ocurrió de frente entre ambos vehículos, provocando que el joven identificado como José saliera proyectado contra el pavimento, perdiendo la vida de forma instantánea.