Muere motociclista en puente Rodríguez Triana; suman 22 víctimas en Torreón

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Torreón
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    Muere motociclista en puente Rodríguez Triana; suman 22 víctimas en Torreón
    El motociclista murió tras impactarse contra una luminaria en la parte alta del puente Rodríguez Triana, en Torreón, Coahuila. CORTESÍA

El conductor perdió el control de su unidad y se impactó contra una luminaria en la parte alta del puente

TORREÓN, COAH.- Un motociclista perdió la vida la noche del lunes tras sufrir un aparatoso accidente en la parte alta del puente vehicular del bulevar Rodríguez Triana, en la colonia Las Julietas, de Torreón, con lo que el número de personas fallecidas en accidentes viales durante el año se eleva a 41, de las cuales 22 eran usuarios de motocicleta.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor circulaba por Rodríguez Triana y, por causas que deberán determinarse mediante los peritajes, perdió el control de la unidad al encontrarse en la parte elevada del puente.

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De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, la motocicleta derrapó y el conductor terminó impactándose contra la estructura metálica de una luminaria ubicada junto al barandal de protección.

El golpe provocó lesiones que le ocasionaron la muerte prácticamente de manera inmediata. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención, pero después de valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y Tránsito y Vialidad acordonaron el área para evitar otro accidente y permitir que las autoridades ministeriales realizaran las diligencias correspondientes. La circulación por el puente fue afectada mientras se efectuaba el levantamiento de evidencias.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las actuaciones correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y los procedimientos de identificación.

La muerte ocurre en medio de una estadística que mantiene a los motociclistas como el grupo con mayor número de víctimas mortales en los accidentes viales registrados en Torreón.

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De acuerdo con el último corte estadístico publicado por VANGUARDIA, el municipio acumulaba 40 personas fallecidas por accidentes viales, mientras que los motociclistas concentraban 21 de esas víctimas. Con el nuevo deceso registrado en el puente Rodríguez Triana, el acumulado asciende a 41 muertes viales y 22 motociclistas fallecidos.

La proporción evidencia la vulnerabilidad de quienes utilizan vehículos de dos ruedas frente a otros usuarios de la vía, particularmente cuando ocurren pérdidas de control, derrapes o colisiones.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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