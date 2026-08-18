Muere mujer motociclista tras ser arrollada por tráiler en carretera de Torreón

El percance vial se reportó cerca de las 07:40 horas, en el momento en que el chofer del transporte de carga realizaba maniobras sobre el camino y obstruyó el paso del vehículo ligero de color verde.

TORREÓN, COAH.- Una trágica muerte se registró durante las primeras horas de este martes en el municipio de Torreón , luego de que dos personas a bordo de una motocicleta colisionaran contra un tráiler en la vía Unión-La Partida, dejando como saldo una víctima mortal y un lesionado de gravedad.

Incapaces de esquivar la pesada unidad, perteneciente a la firma “Harinas Elizondo”, los dos tripulantes chocaron de lleno contra la caja del contenedor y salieron despedidos hacia la cinta asfáltica debido a la fuerza del impacto.

Al sitio arribó personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) tras recibir el aviso de auxilio. Al examinar a los accidentados, los socorristas constataron la muerte instantánea de la mujer, mientras que brindaron primeros auxilios al acompañante para trasladarlo de emergencia a un centro hospitalario cercano.

La zona del accidente quedó bajo el resguardo de la Policía Estatal y corporaciones de Vialidad, quienes acordonaron el perímetro para facilitar las labores de peritaje.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que abrió la investigación formal para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.