Muere mujer motociclista tras ser arrollada por tráiler en carretera de Torreón

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Torreón
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    Muere mujer motociclista tras ser arrollada por tráiler en carretera de Torreón
    Elementos de seguridad y Vialidad resguardaron la zona del accidente para permitir las labores de peritaje. SANDRA GÓMEZ

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente lesionado tras impactar su motocicleta contra un tráiler en la vía Unión-La Partida, en Torreón

TORREÓN, COAH.- Una trágica muerte se registró durante las primeras horas de este martes en el municipio de Torreón, luego de que dos personas a bordo de una motocicleta colisionaran contra un tráiler en la vía Unión-La Partida, dejando como saldo una víctima mortal y un lesionado de gravedad.

El percance vial se reportó cerca de las 07:40 horas, en el momento en que el chofer del transporte de carga realizaba maniobras sobre el camino y obstruyó el paso del vehículo ligero de color verde.

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Incapaces de esquivar la pesada unidad, perteneciente a la firma “Harinas Elizondo”, los dos tripulantes chocaron de lleno contra la caja del contenedor y salieron despedidos hacia la cinta asfáltica debido a la fuerza del impacto.

Al sitio arribó personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) tras recibir el aviso de auxilio. Al examinar a los accidentados, los socorristas constataron la muerte instantánea de la mujer, mientras que brindaron primeros auxilios al acompañante para trasladarlo de emergencia a un centro hospitalario cercano.

La zona del accidente quedó bajo el resguardo de la Policía Estatal y corporaciones de Vialidad, quienes acordonaron el perímetro para facilitar las labores de peritaje.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que abrió la investigación formal para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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