Fallece Ricardo García Guerra, empresario y promotor de la sostenibilidad en Saltillo

Saltillo despide a Ricardo García Guerra, profesional especializado en sostenibilidad empresarial y miembro de una familia vinculada durante décadas con la actividad económica de la capital de Coahuila. Familiares y amigos informaron sobre su fallecimiento, ocurrido ayer lunes en Saltillo, y destacaron la trayectoria que desarrolló tanto en el ámbito empresarial como en proyectos de carácter social.

Ricardo García Guerra fue hijo de don Manuel J. García Rodríguez, empresario saltillense cuya actividad estuvo estrechamente relacionada con el sector automotriz. Su padre fue propietario de J. García, establecimiento que durante años operó sobre la calle Allende y que formó parte de la dinámica comercial del Centro Histórico de Saltillo. Siguiendo esa tradición familiar, Ricardo García Guerra dedicó buena parte de su vida profesional a la industria automotriz. Durante varios años estuvo al frente de Distribuidora Galo Automotriz, negocio que también tuvo sus instalaciones sobre la calle Allende, en el mismo espacio donde anteriormente había funcionado el establecimiento de su padre. Posteriormente, la distribuidora pasó a manos de Grupo Surman, mientras García Guerra continuó desarrollándose en el ámbito empresarial y orientó parte de su experiencia profesional hacia temas relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial. Además de su actividad en los negocios, mantuvo una participación importante en proyectos de carácter social y religioso. Junto con su esposa, María Eugenia López Villarreal, presidió el Patronato Pro Construcción del Seminario Mayor de Saltillo, desde donde contribuyó a los esfuerzos encaminados a fortalecer este proyecto para la comunidad.

Su vida familiar estuvo marcada por su matrimonio con María Eugenia López Villarreal y por sus cinco hijos: Ricardo, Marú, Mariana, Alejandra y Fernando García López. La noticia de su fallecimiento generó muestras de solidaridad y pesar entre familiares, amigos y personas que coincidieron con él a lo largo de su trayectoria profesional y empresarial. La despedida de Ricardo García Guerra se llevará a cabo este martes 18 de agosto. La velación comenzará a las 10:00 horas en la capilla Oratorio, mientras que la misa está programada para las 13:00 horas en la capilla Renacimiento.