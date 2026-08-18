Fallece Ricardo García Guerra, empresario y promotor de la sostenibilidad en Saltillo

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    Fallece Ricardo García Guerra, empresario y promotor de la sostenibilidad en Saltillo
    Familiares y amigos dieron a conocer el fallecimiento del empresario saltillense, ocurrido ayer lunes en la capital de Coahuila. CORTESÍA

García Guerra participó junto con su esposa, María Eugenia López Villarreal, en el Patronato Pro Construcción del Seminario Mayor de Saltillo

Saltillo despide a Ricardo García Guerra, profesional especializado en sostenibilidad empresarial y miembro de una familia vinculada durante décadas con la actividad económica de la capital de Coahuila.

Familiares y amigos informaron sobre su fallecimiento, ocurrido ayer lunes en Saltillo, y destacaron la trayectoria que desarrolló tanto en el ámbito empresarial como en proyectos de carácter social.

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Ricardo García Guerra fue hijo de don Manuel J. García Rodríguez, empresario saltillense cuya actividad estuvo estrechamente relacionada con el sector automotriz. Su padre fue propietario de J. García, establecimiento que durante años operó sobre la calle Allende y que formó parte de la dinámica comercial del Centro Histórico de Saltillo.

Siguiendo esa tradición familiar, Ricardo García Guerra dedicó buena parte de su vida profesional a la industria automotriz. Durante varios años estuvo al frente de Distribuidora Galo Automotriz, negocio que también tuvo sus instalaciones sobre la calle Allende, en el mismo espacio donde anteriormente había funcionado el establecimiento de su padre.

Posteriormente, la distribuidora pasó a manos de Grupo Surman, mientras García Guerra continuó desarrollándose en el ámbito empresarial y orientó parte de su experiencia profesional hacia temas relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial.

Además de su actividad en los negocios, mantuvo una participación importante en proyectos de carácter social y religioso. Junto con su esposa, María Eugenia López Villarreal, presidió el Patronato Pro Construcción del Seminario Mayor de Saltillo, desde donde contribuyó a los esfuerzos encaminados a fortalecer este proyecto para la comunidad.

Su vida familiar estuvo marcada por su matrimonio con María Eugenia López Villarreal y por sus cinco hijos: Ricardo, Marú, Mariana, Alejandra y Fernando García López.

La noticia de su fallecimiento generó muestras de solidaridad y pesar entre familiares, amigos y personas que coincidieron con él a lo largo de su trayectoria profesional y empresarial.

La despedida de Ricardo García Guerra se llevará a cabo este martes 18 de agosto. La velación comenzará a las 10:00 horas en la capilla Oratorio, mientras que la misa está programada para las 13:00 horas en la capilla Renacimiento.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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