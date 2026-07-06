Muere una persona y siete resultan heridas tras volcadura provocada por un caballo en carretera de San Pedro

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Torreón
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    Muere una persona y siete resultan heridas tras volcadura provocada por un caballo en carretera de San Pedro
    Elementos de emergencia atendieron a las víctimas del accidente ocurrido la mañana de este lunes en la carretera de San Pedro. CORTESÍA

Un caballo que irrumpió en la carretera provocó que una camioneta perdiera el control y volcara en el municipio de San Pedro, dejando una persona fallecida y siete lesionadas

SAN PEDRO, COAH.- Un saldo de un muerto y siete personas lesionadas fue el resultado de un aparatoso accidente registrado la mañana de este lunes sobre la carretera en San Pedro, Coahuila, provocado por la irrupción de un caballo en el carril de circulación de una unidad familiar.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 07:00 horas a la altura del sector La Cuchilla, en el kilómetro 185+500. Se informó que, al ser impactado por la camioneta, el vehículo perdió el control, se salió del camino y volcó violentamente entre la maleza a un costado de la vía.

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De manera inmediata, paramédicos y unidades de seguridad llegaron al lugar del accidente para rescatar y trasladar a los siete heridos hacia hospitales de la zona. Lamentablemente, uno de los tripulantes no sobrevivió al impacto y pereció en el lugar del siniestro.

Personal de la Fiscalía y servicios periciales tomaron conocimiento del deceso y realizaron las maniobras necesarias para trasladar el cuerpo al Semefo.

Las autoridades continúan con las diligencias legales para determinar las causas exactas del percance y esclarecer cómo llegó el semoviente a la carretera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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