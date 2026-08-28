Mujer de Torreón sacude las redes con grito de: ‘¡Me amarraron como puerco!’

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    Mujer de Torreón sacude las redes con grito de: ‘¡Me amarraron como puerco!’
    Perla Ivon, de 28 años, fue señalada por sus familiares de presentar una conducta agresiva y presuntamente encontrarse bajo los efectos de una sustancia, por lo que fue resguardada por autoridades. CAPTURA DE VIDEO

Un video de su intervención policial detonó la difusión de la conocida frase en redes sociales

TORREÓN, COAH.- “¡Me amarraron como puerco!” volvió a convertirse en una de las frases más compartidas en redes sociales, esta vez después de un incidente registrado durante un velorio en la colonia Polvorera de Torreón, donde una mujer de 28 años fue sometida y posteriormente trasladada a un centro de rehabilitación.

La protagonista fue identificada como Perla Ivon, de 28 años, quien, de acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, habría presentado una conducta agresiva y presuntamente se encontraba bajo los efectos de una sustancia conocida como cristal.

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Los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves 27 de agosto, cuando policías acudieron a un domicilio de la calle Segunda tras reportarse un incendio mientras familiares se encontraban en un velorio.

Versiones difundidas por medios locales señalan que la joven habría sido señalada de provocar el fuego y posteriormente habría amenazado con volver a incendiar el inmueble.

Durante la intervención policial, la mujer habría tenido que ser sujetada debido a su comportamiento, momento en que lanzó el grito que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “¡Me amarraron como puerco!”.

El episodio recordó una expresión que lleva décadas instalada en el lenguaje popular mexicano y que suele emplearse para describir una situación de sometimiento o cuando una persona es inmovilizada contra su voluntad.

La popular frase era de Guillermo López Langarica, mejor conocido como “El Canaca” o “Don Memo”, un personaje que se convirtió en uno de los primeros fenómenos virales del internet mexicano. A partir de entonces, la expresión popular de “me amarraron como puerco” se convirtió en una especie de grito de protesta.

En el caso ocurrido en Torreón, la frase adquirió una nueva vida en redes sociales, donde usuarios compartieron videos y comentarios sobre el momento de la intervención.

De acuerdo con los reportes disponibles, tres personas resultaron intoxicadas por humo durante el incendio, sin que se informaran víctimas mortales.

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La joven fue finalmente resguardada por elementos de la Policía Municipal y, a petición de sus familiares, trasladada a un centro de rehabilitación. La Unidad Violeta participó en la intervención.

Así, más allá del incidente policial, fueron unas pocas palabras las que terminaron convirtiendo el episodio en un fenómeno viral: un viejo grito popular que, décadas después, volvió a escucharse y encontró en las redes sociales el escenario perfecto para propagarse.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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