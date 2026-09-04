Laura Itzel Castillo asume la Secretaría de las Mujeres tras dejar la presidencia del Senado

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    Laura Itzel Castillo asume la Secretaría de las Mujeres tras dejar la presidencia del Senado
    Laura Itzel Castillo Juárez asumió la titularidad de la Secretaría de las Mujeres tras dejar el Senado, donde presidió la Mesa Directiva durante el segundo año legislativo. Facebook | Laura Itzel Castillo

Laura Itzel Castillo asumió la Secretaría de las Mujeres tras recibir licencia indefinida del Senado, donde presidió la Mesa Directiva durante un año

Laura Itzel Castillo Juárez asumió este jueves la titularidad de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), luego de que el Senado de la República le concediera licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como legisladora.

La nueva titular de la dependencia fue designada en junio por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres para incorporarse a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en el marco de los trabajos del partido rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

A través de una publicación, la Secretaría de las Mujeres señaló que la llegada de Castillo Juárez permitirá dar continuidad y fortalecer los programas y políticas públicas impulsados para avanzar en la garantía de los derechos y el bienestar de las mujeres en México.

La dependencia agregó que continuará con los trabajos junto con su equipo de profesionistas para avanzar en políticas relacionadas con igualdad, justicia y una vida libre de violencias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/laura-itzel-castillo-presidenta-del-senado-informa-el-envio-de-la-iniciativa-de-nacionalidad-unica-a-la-camara-de-diputados-DF23152991

LAURA ITZEL CASTILLO DEJA EL SENADO

Castillo Juárez solicitó licencia al Senado el 2 de septiembre de 2026, después de haber ocupado la presidencia de la Mesa Directiva durante el segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

La arquitecta y política mexicana llegó al Senado en 2024 como parte de la lista de candidaturas plurinominales de Morena y asumió el cargo el 1 de septiembre de ese año.

El 29 de agosto de 2025 fue elegida presidenta de la Mesa Directiva del Senado para el segundo año de la LXVI Legislatura, con 101 votos a favor.

Antes de su llegada al Senado, Castillo Juárez ocupó en dos ocasiones una diputación federal. La primera fue entre 1997 y 1999, durante la LVII Legislatura, y la segunda entre 2009 y 2012, correspondiente a la LXI Legislatura.

También fue representante de la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal entre 1991 y 1994. En 1997 dejó su diputación federal para asumir como delegada en Coyoacán durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.

TRAYECTORIA POLÍTICA DE LAURA ITZEL CASTILLO

Castillo Juárez es integrante de Morena y anteriormente participó en organizaciones y partidos de izquierda como el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Mexicano Socialista y el Partido de la Revolución Democrática.

Su trayectoria también ha estado vinculada con organizaciones relacionadas con los derechos y la participación política de las mujeres.

Participó en la creación de la Asociación Nacional de Mujeres y en 1988 fue una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres en Lucha por la Democracia.

Durante su participación en el Partido Mexicano Socialista y posteriormente en el PRD, intervino en propuestas relacionadas con la incorporación de cuotas para incrementar la representación de mujeres en órganos de dirección partidista y candidaturas.

PARTICIPACIÓN EN LA AGENDA DE IGUALDAD DE GÉNERO

Como diputada federal en la LVII Legislatura, en septiembre de 1997 participó junto con legisladoras de distintos partidos en una propuesta para crear una comisión especializada en asuntos de equidad y género.

En ese periodo presentó ante la Cámara de Diputados la intervención denominada “Equidad y género, un compromiso por alcanzar”. Posteriormente, durante la LXI Legislatura, formó parte de la Comisión de Equidad y Género.

Ya como presidenta del Senado, en enero de 2026 presentó ante la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo relacionada con la agenda feminista y la igualdad sustantiva. La propuesta fue aprobada por ese órgano legislativo.

Durante ese mismo año participó en actividades conmemorativas por el 110 aniversario del Primer Congreso Feminista de Yucatán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/definira-morena-en-plenaria-el-relevo-de-laura-itzel-castillo-en-la-presidencia-del-senado-AO22683201

CAMBIO EN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

La llegada de Laura Itzel Castillo ocurre después de la salida de Citlalli Hernández de la titularidad de la Secretaría de las Mujeres.

Hernández dejó la dependencia para integrarse a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en el contexto de la preparación del partido para los comicios intermedios de 2027.

Castillo Juárez asumió ahora la conducción de una dependencia creada durante la actual administración federal, con el compromiso, de acuerdo con la propia Secretaría de las Mujeres, de dar continuidad a los programas y políticas públicas relacionados con los derechos de las mujeres.

La dependencia indicó que continuará con las acciones institucionales para fortalecer las políticas de igualdad y atención a las violencias contra las mujeres.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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