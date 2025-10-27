Avanza programa de microcréditos para mujeres emprendedoras en Torreón

TORREÓN, COAH.- El programa “Las Mujeres Siempre Pueden Más”, impulsado por la administración del alcalde Román Cepeda, avanza con paso firme hacia su meta de mil 355 créditos otorgados en 2025, gracias al compromiso y responsabilidad de las beneficiarias.

De acuerdo con Marcelo Valdés Quintanilla, director general de Desarrollo Económico, hasta la fecha se han entregado 936 créditos grupales por un monto total de 6 millones 324 mil pesos, destinados a fortalecer pequeños negocios liderados por mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Supervisa Protección Civil de Torreón, seguridad en locales con pinturas y solventes

“El buen comportamiento de pago de las beneficiarias nos permite seguir ampliando el programa. Por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda, continuamos abriendo nuevos grupos para que más mujeres accedan a oportunidades reales de crecimiento y autonomía económica”, señaló el funcionario.

El esquema ofrece financiamiento inicial de 6 mil pesos, con posibilidad de incrementarlo hasta 16 mil pesos mediante renovaciones, en colaboración con Banca Afirme. Además de fomentar la autosuficiencia, el programa busca fortalecer el tejido social y promover la equidad.

Valdés Quintanilla invitó a las mujeres interesadas en iniciar o consolidar su negocio a integrarse a nuevos grupos —de entre 12 y 15 integrantes— y acudir a la Dirección General de Desarrollo Económico, ubicada en la planta baja del Edificio Banco de México (avenida Morelos y calle Cepeda), con identificación oficial y comprobante de domicilio.

Para mayores informes, pueden comunicarse al 871 500 7075 o consultar las redes sociales oficiales: Facebook: Dirección General de Desarrollo Económico e Instagram: @desarrolloeconomicotrc.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con las mujeres de Torreón que impulsan la economía local y contribuyen al bienestar de sus familias y comunidades.