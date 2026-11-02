Nieto le quita la vida a su abuela en ejido de Gómez Palacio; vecinos lo retienen

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Torreón
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    Nieto le quita la vida a su abuela en ejido de Gómez Palacio; vecinos lo retienen
    Elementos de seguridad acudieron al ejido Eureka, en Gómez Palacio, donde una adulta mayor murió tras una presunta agresión. SANDRA GÓMEZ

La mujer, de 83 años, murió tras ser atacada presuntamente por su nieto en el ejido Eureka; vecinos y familiares retuvieron al señalado

GÓMEZ PALACIO, DURANGO.- Cuando presuntamente intentaba escapar tras agredir a su abuela de 83 años, un hombre identificado como Kevin fue retenido por un familiar y vecinos del ejido Eureka, en Gómez Palacio. La mujer murió en el lugar y el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

La víctima fue identificada como Juana. De acuerdo con los primeros reportes, sufrió heridas provocadas con unas tijeras y golpes con un martillo durante una agresión atribuida a su nieto.

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Los hechos se registraron en un domicilio de esa comunidad, hasta donde llegó el ahora detenido y presuntamente comenzó a discutir con la adulta mayor.

La información preliminar señala que, durante el altercado, el hombre habría utilizado unas tijeras para lesionarla. También se mencionó que posiblemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, versión que deberá ser corroborada por las autoridades.

Herida, Juana logró salir de la casa para tratar de resguardarse. Sin embargo, según los reportes iniciales, su nieto la alcanzó y continuó el ataque con un martillo.

Personas que se encontraban en el sector solicitaron auxilio al Sistema de Emergencias 911. Mientras llegaban las corporaciones, un familiar y vecinos interceptaron al señalado cuando presuntamente buscaba huir y lo mantuvieron retenido hasta la intervención de las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender a la mujer, pero al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Investigadora de Delitos intervinieron para asegurar al presunto responsable y realizar las primeras diligencias. El fallecimiento de la adulta mayor causó consternación entre habitantes del ejido.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango en la Región Laguna inició las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio, a fin de establecer cómo ocurrió la agresión y deslindar responsabilidades.

Personal pericial procesó el lugar y realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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