Nieto le quita la vida a su abuela en ejido de Gómez Palacio; vecinos lo retienen

La víctima fue identificada como Juana. De acuerdo con los primeros reportes, sufrió heridas provocadas con unas tijeras y golpes con un martillo durante una agresión atribuida a su nieto.

GÓMEZ PALACIO, DURANGO.- Cuando presuntamente intentaba escapar tras agredir a su abuela de 83 años, un hombre identificado como Kevin fue retenido por un familiar y vecinos del ejido Eureka, en Gómez Palacio. La mujer murió en el lugar y el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Los hechos se registraron en un domicilio de esa comunidad, hasta donde llegó el ahora detenido y presuntamente comenzó a discutir con la adulta mayor.

La información preliminar señala que, durante el altercado, el hombre habría utilizado unas tijeras para lesionarla. También se mencionó que posiblemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, versión que deberá ser corroborada por las autoridades.

Herida, Juana logró salir de la casa para tratar de resguardarse. Sin embargo, según los reportes iniciales, su nieto la alcanzó y continuó el ataque con un martillo.

Personas que se encontraban en el sector solicitaron auxilio al Sistema de Emergencias 911. Mientras llegaban las corporaciones, un familiar y vecinos interceptaron al señalado cuando presuntamente buscaba huir y lo mantuvieron retenido hasta la intervención de las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender a la mujer, pero al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Investigadora de Delitos intervinieron para asegurar al presunto responsable y realizar las primeras diligencias. El fallecimiento de la adulta mayor causó consternación entre habitantes del ejido.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango en la Región Laguna inició las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio, a fin de establecer cómo ocurrió la agresión y deslindar responsabilidades.

Personal pericial procesó el lugar y realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.