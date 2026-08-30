Niño de 6 años pierde la vida ahogado en una quinta de Torreón

El menor fue identificado como Dilan Rogelio, de seis años de edad, quien se encontraba junto con familiares en una reunión realizada en la quinta denominada “El Milagro”.

TORREÓN, COAH.- Una convivencia familiar terminó en tragedia este sábado en una quinta de la colonia Valle del Nazas, en Torreón , luego de que un niño de seis años fuera localizado inconsciente dentro de una alberca y posteriormente falleciera en un hospital.

De acuerdo con los primeros datos recabados, durante la convivencia varios de los asistentes se encontraban dentro de la alberca. En determinado momento, habría sido colocada espuma en el agua, situación que presuntamente redujo la visibilidad al interior de la piscina.

En medio de la convivencia, otros menores que permanecían en el lugar se percataron de que Dilan se encontraba en una situación de riesgo y dieron aviso a los adultos.

Los familiares reaccionaron de inmediato y sacaron al niño del agua. Al revisar su estado, se dieron cuenta de que no presentaba respiración, por lo que optaron por trasladarlo directamente al Hospital General de Torreón para intentar recibir atención médica de emergencia.

El menor ingresó al área hospitalaria, donde fue valorado por el personal médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Una vez notificado el fallecimiento, se dio parte a las autoridades ministeriales para que tomaran conocimiento del caso y realizaran las investigaciones correspondientes.

Personal del Ministerio Público acudió al Hospital General para iniciar las diligencias relacionadas con el deceso y recabar los primeros datos que permitan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

El cuerpo de Dilan será llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley.

Este procedimiento permitirá determinar de manera oficial la causa de muerte y aportar elementos a la investigación que llevan a cabo las autoridades.

Hasta el momento, los datos disponibles corresponden a las primeras indagatorias, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el fallecimiento del menor.