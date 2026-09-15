‘No tomo alcohol y me marcaron positivo tres veces’: joven denuncia presuntas irregularidades en alcoholímetro de Torreón

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Torreón
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    ‘No tomo alcohol y me marcaron positivo tres veces’: joven denuncia presuntas irregularidades en alcoholímetro de Torreón
    Manuel Contreras asegura que tres pruebas marcaron positivo pese a que no había consumido alcohol. REDES SOCIALES

Joven asegura que tres alcoholímetros marcaron positivo pese a que no consume alcohol; un cuarto equipo registró cero

TORREÓN, COAH.- Lo que comenzó como un recorrido habitual por Torreón terminó, para Manuel Contreras, en una confrontación con agentes de Tránsito y Vialidad, luego de que tres pruebas realizadas durante un operativo alcoholímetro presuntamente marcaran positivo, pese a que asegura no haber consumido alcohol.

El joven hizo pública su denuncia y cuestionó el procedimiento aplicado durante el filtro instalado alrededor de las 00:45 horas de este fin de semana sobre el bulevar Constitución, a una cuadra del Nudo Mixteco, después de que saliera de cenar de un restaurante ubicado en la zona.

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Según su relato, al aproximarse al punto de revisión los agentes le solicitaron bajar la ventanilla para realizarle una prueba de alcoholemia. El resultado inicial lo tomó por sorpresa: el dispositivo marcó positivo.

Manuel aseguró a los oficiales que no había ingerido bebidas alcohólicas e incluso mostró una botella de agua que llevaba consigo. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, los agentes insistieron en que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Me preguntaron cuántas cervezas o bebidas me eché. Saqué mi botella de agua y respondí que no tomo alcohol, pero aun así me dijeron que andaba muy ebrio”.

Ante su inconformidad, otro elemento realizó una segunda prueba con un dispositivo diferente. El resultado, afirmó, volvió a ser positivo. Posteriormente se practicó una tercera medición que, según el denunciante, también arrojó el mismo resultado.

La situación subió de tono cuando Manuel cuestionó los resultados y sostuvo que no había consumido alcohol. El joven afirmó que los agentes comenzaron a tratarlo de manera agresiva, abrieron su vehículo y lo sujetaron, además de advertirle que sería detenido y que su camioneta sería trasladada al corralón.

Incluso, señaló, una grúa se aproximó al lugar mientras los oficiales le advertían sobre las consecuencias que enfrentaría.

La controversia terminó cuando se utilizó un cuarto dispositivo para realizar una nueva medición. De acuerdo con Manuel, esta prueba registró cero alcohol, resultado que, asegura, fue observado por otras personas que se encontraban en el sitio.

El joven sostuvo que la experiencia le generó indignación y temor, al considerar que fue tratado como si hubiera cometido un delito pese a que finalmente obtuvo un resultado negativo.

Además de hacer pública su experiencia, Manuel cuestionó la confiabilidad de los equipos utilizados durante los operativos y pidió que se revise el procedimiento mediante el cual se determina si un conductor debe ser sancionado o enviado al corralón.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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