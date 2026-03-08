Nombra el PRI a 16 mujeres Embajadoras de la Paz en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 8 marzo 2026
    Nombra el PRI a 16 mujeres Embajadoras de la Paz en Torreón
    Mujeres líderes de distintos sectores rindieron protesta como Embajadoras de la Paz durante un acto realizado por el ONMPRI en Torreón. CORTESÍA

Líderes sociales, activistas y profesionales fueron reconocidas por su trabajo en derechos humanos, equidad, salud y medio ambiente durante un acto organizado por el ONMPRI en Coahuila

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Coahuila realizó en Torreón la toma de protesta de 16 mujeres líderes, activistas y profesionistas reconocidas como Embajadoras de la Paz, distinción que destaca su trabajo en favor de los derechos humanos, la equidad de género y la construcción de comunidades libres de violencia.

Durante la ceremonia se subrayó la trayectoria de las participantes, quienes desde distintos ámbitos —como el trabajo social, la salud, la defensa de derechos y la protección del medio ambiente— impulsan iniciativas orientadas a fortalecer la igualdad y la participación de las mujeres en la vida pública.

TE PUEDE INTERESAR: Ordena IEC retiro de propaganda de Morena tras denuncia del PAN en Coahuila

RECONOCEN LIDERAZGO FEMENINO Y COMPROMISO SOCIAL

El acto contó con la presencia de Verónica Martínez, presidenta del Comité Municipal del PRI en Torreón; Flor Esthela Rentería Medina, presidenta del ONMPRI Torreón, y José Antonio Gutiérrez Jardón, presidente de la Fundación Colosio Coahuila.

En el evento rindieron protesta como Embajadoras de la Paz María del Rocío Quiroz, Blanca Nancy Pérez Robles, Esperanza Soto Alonso y María Evangelina Velázquez.

$!Autoridades partidistas y especialistas participaron en la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer.
Autoridades partidistas y especialistas participaron en la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. CORTESÍA

También fueron nombradas Yolanda Jaramillo Ramírez, Arcelia Ayup Silveti, Mirna Soraya Salas Díaz, María Cristina Gómez Rivas, Sara Isela Oviedo Aguado, Martha Silvia Argüelles, Génesis Haydee Ramírez, Glenda Quintero, Maribel Rangel, Nancy García Castorena, Karla López Gutiérrez y Amira Lucía Darwish García.

La presidenta estatal del ONMPRI, Socorro Guevara Garza, destacó la importancia de la labor que cada una de ellas realiza en sus comunidades y sus aportaciones para construir un futuro con mayor igualdad y respeto a los derechos de las mujeres.

Como parte de las actividades del encuentro, Martha Lilia Ramírez, fundadora de la Red de Divulgación Científica del Norte de México A.C., impartió la conferencia “Mujeres de Alto Valor”, en la que reflexionó sobre el liderazgo femenino y su impacto en la transformación social.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mujeres
Paz
NOMBRAMIENTOS

Organizaciones


Onmpri
PRI

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
Desde ser percibida como “gorda” para conducir en televisión, querer ser silenciada por ser mujer y no ser considerada capaz de sacar adelante una iniciativa, fueron algunas experiencias que enfrentaron las mujeres.

Relatan barreras y violencia hacia ELLAS en medios, política y empresas
Sentido. Más allá de su narrativa de thriller, el verdadero peso de El estrangulador de Boston está en la reivindicación de estas periodistas.

El estrangulador de Boston: el caso que también desnudó el machismo en las redacciones
El fluoruro pertenece a los llamados oligoelementos. En pequeñas cantidades, el fluoruro tiene efectos positivos en nuestros huesos y dientes, pero en grandes cantidades también puede tener efectos negativos.

¿Es realmente necesario el flúor en las pastas de dientes?
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
Inés Sainz ofreció en Saltillo la conferencia “Los retos de la Mujer del siglo XXI”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Inés Sainz comparte en Saltillo su historia de lucha y éxito en el periodismo deportivo
NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio

NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio