Nombra el PRI a 16 mujeres Embajadoras de la Paz en Torreón

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Coahuila realizó en Torreón la toma de protesta de 16 mujeres líderes, activistas y profesionistas reconocidas como Embajadoras de la Paz, distinción que destaca su trabajo en favor de los derechos humanos, la equidad de género y la construcción de comunidades libres de violencia.

Durante la ceremonia se subrayó la trayectoria de las participantes, quienes desde distintos ámbitos —como el trabajo social, la salud, la defensa de derechos y la protección del medio ambiente— impulsan iniciativas orientadas a fortalecer la igualdad y la participación de las mujeres en la vida pública.

RECONOCEN LIDERAZGO FEMENINO Y COMPROMISO SOCIAL

El acto contó con la presencia de Verónica Martínez, presidenta del Comité Municipal del PRI en Torreón; Flor Esthela Rentería Medina, presidenta del ONMPRI Torreón, y José Antonio Gutiérrez Jardón, presidente de la Fundación Colosio Coahuila.

En el evento rindieron protesta como Embajadoras de la Paz María del Rocío Quiroz, Blanca Nancy Pérez Robles, Esperanza Soto Alonso y María Evangelina Velázquez.