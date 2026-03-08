Nombra el PRI a 16 mujeres Embajadoras de la Paz en Torreón
Líderes sociales, activistas y profesionales fueron reconocidas por su trabajo en derechos humanos, equidad, salud y medio ambiente durante un acto organizado por el ONMPRI en Coahuila
TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Coahuila realizó en Torreón la toma de protesta de 16 mujeres líderes, activistas y profesionistas reconocidas como Embajadoras de la Paz, distinción que destaca su trabajo en favor de los derechos humanos, la equidad de género y la construcción de comunidades libres de violencia.
Durante la ceremonia se subrayó la trayectoria de las participantes, quienes desde distintos ámbitos —como el trabajo social, la salud, la defensa de derechos y la protección del medio ambiente— impulsan iniciativas orientadas a fortalecer la igualdad y la participación de las mujeres en la vida pública.
RECONOCEN LIDERAZGO FEMENINO Y COMPROMISO SOCIAL
El acto contó con la presencia de Verónica Martínez, presidenta del Comité Municipal del PRI en Torreón; Flor Esthela Rentería Medina, presidenta del ONMPRI Torreón, y José Antonio Gutiérrez Jardón, presidente de la Fundación Colosio Coahuila.
En el evento rindieron protesta como Embajadoras de la Paz María del Rocío Quiroz, Blanca Nancy Pérez Robles, Esperanza Soto Alonso y María Evangelina Velázquez.
También fueron nombradas Yolanda Jaramillo Ramírez, Arcelia Ayup Silveti, Mirna Soraya Salas Díaz, María Cristina Gómez Rivas, Sara Isela Oviedo Aguado, Martha Silvia Argüelles, Génesis Haydee Ramírez, Glenda Quintero, Maribel Rangel, Nancy García Castorena, Karla López Gutiérrez y Amira Lucía Darwish García.
La presidenta estatal del ONMPRI, Socorro Guevara Garza, destacó la importancia de la labor que cada una de ellas realiza en sus comunidades y sus aportaciones para construir un futuro con mayor igualdad y respeto a los derechos de las mujeres.
Como parte de las actividades del encuentro, Martha Lilia Ramírez, fundadora de la Red de Divulgación Científica del Norte de México A.C., impartió la conferencia “Mujeres de Alto Valor”, en la que reflexionó sobre el liderazgo femenino y su impacto en la transformación social.