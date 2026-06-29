Notarios de La Laguna endurecen protocolos ante ola de fraudes inmobiliarios y operaciones ilícitas

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    Notarios de La Laguna endurecen protocolos ante ola de fraudes inmobiliarios y operaciones ilícitas
    Salvador Sánchez Ávila, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Torreón, anuncia nuevas medidas para fortalecer la seguridad jurídica en el sector inmobiliario. SANDRA GÓMEZ

Tras el escándalo de un exnotario prófugo y la detención de dos fedatarios en Durango, el gremio endurece sus medidas preventivas

TORREÓN, COAH.— Con el objetivo de restaurar la seguridad jurídica tras el impacto mediático del fraude millonario vinculado a un exnotario de Torreón —actualmente bajo búsqueda judicial— y la captura de otros dos fedatarios en territorio duranguense, el Colegio de Notarios Públicos de Torreón ha endurecido sus medidas preventivas. La estrategia busca impedir que redes delictivas sigan utilizando la estructura legal para dar apariencia de licitud a transacciones fraudulentas.

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Salvador Sánchez Ávila, presidente de la agrupación, aclaró que, aunque Coahuila y Durango operan bajo marcos jurídicos distintos, la crisis de credibilidad exige una respuesta gremial unificada. “Lo ocurrido en Gómez Palacio y otras zonas nos obliga a redoblar esfuerzos en la profesionalización de todo el personal de nuestras notarías”, afirmó.

Para ello, el organismo impulsa el tercer Diplomado en Derecho Notarial y Prevención de Lavado de Dinero, en alianza con la Universidad Iberoamericana, donde más de 300 especialistas refuerzan protocolos de identificación y detección de riesgos.

Sánchez Ávila hizo un llamado directo a la población: el ciudadano es el primer filtro de seguridad. Recomendó elegir siempre al notario por cuenta propia y exigir una entrevista personal antes de firmar cualquier documento. “La ley estipula que debemos conocer la identidad del cliente y el origen de sus recursos; es ahí donde empieza el verdadero blindaje patrimonial”, subrayó.

El dirigente señaló que este esfuerzo debe ser integral y contar con la participación activa del Registro Público de la Propiedad y el Catastro Municipal. Una mayor sinergia entre estas instituciones, destacó, permitirá una supervisión más rigurosa, devolverá al notario su rol de asesor imparcial y minimizará la influencia de intermediarios que, en ocasiones, facilitan irregularidades.

La meta, concluyó Salvador Sánchez Ávila, es blindar el sistema inmobiliario mediante la transparencia y la constante colaboración con las autoridades, cerrando cualquier brecha que permita al crimen organizado infiltrarse en la función notarial.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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