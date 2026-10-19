Nuevo mando militar en Torreón recibe respaldo del Gobierno de Coahuila

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    Nuevo mando militar en Torreón recibe respaldo del Gobierno de Coahuila
    Miguel Ángel Aguirre Lara asumió como comandante interino de la XI Región Militar en Torreón. El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó al nuevo mando durante la ceremonia de toma de protesta. CORTESÍA

Miguel Ángel Aguirre Lara rindió protesta como comandante interino de la XI Región Militar, en un acto donde se destacó la comunicación entre autoridades para preservar la seguridad

TORREÓN, COAH.- Miguel Ángel Aguirre Lara asumió ayer como comandante interino de la XI Región Militar durante una ceremonia en Torreón, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas ratificó la colaboración del Gobierno de Coahuila con el nuevo mando para dar continuidad a las acciones conjuntas de seguridad.

El relevo fue formalizado mediante la toma de protesta, posesión al cargo y protesta a la Bandera del general de Brigada de Estado Mayor. Ante su llegada, el mandatario colocó la coordinación entre autoridades civiles y militares como eje del trabajo que mantendrá la administración estatal.

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“Cuenten con nosotros para seguir trabajando en coordinación con el Ejército Mexicano y con todas las instituciones. Mantener la paz, la seguridad y el orden en Coahuila es nuestra prioridad”, expresó Jiménez Salinas.

La colaboración planteada comprende al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales y municipales. El gobernador señaló que la comunicación permanente entre estas instituciones permite sumar capacidades, compartir información y responder de manera conjunta a los retos de seguridad.

En su mensaje de bienvenida a Aguirre Lara, sostuvo que la relación con las Fuerzas Armadas debe mantenerse como parte de la estrategia estatal y reiteró su disposición de fortalecer los mecanismos de coordinación con los mandos de las distintas corporaciones.

“Vamos a seguir trabajando hombro con hombro con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las corporaciones estatales y municipales, porque la prioridad es mantener a nuestro estado seguro y en orden”, manifestó.

El mandatario reconoció también la participación de las mujeres y los hombres del Ejército en las tareas de vigilancia y protección de la población. Destacó su presencia como un componente de los esfuerzos institucionales para preservar la tranquilidad de las familias coahuilenses.

Durante la ceremonia, Jiménez Salinas vinculó la continuidad de ese trabajo con las condiciones de estabilidad que requieren los trabajadores y los sectores productivos. Señaló que la seguridad forma parte de las condiciones necesarias para el desarrollo de la entidad.

Con la incorporación del comandante interino, el Gobierno estatal refrendó su disposición de mantener una relación estrecha con la XI Región Militar.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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