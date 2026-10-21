Nuevo panteón municipal en Torreón costaría 50 millones de pesos; Riquelme prevé retomar el proyecto

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció que los espacios disponibles resultan insuficientes desde hace tiempo para atender la demanda de servicios funerarios, por lo que adelantó que el proyecto podría retomarse en aproximadamente dos meses, una vez que el municipio concluya otros asuntos considerados prioritarios.

TORREÓN, COAH.- La falta de capacidad en los panteones municipales de Torreón ha hecho urgente la construcción de un nuevo cementerio, para el cual ya se cuenta con un terreno y un anteproyecto que contempla una inversión cercana a los 50 millones de pesos. Sin embargo, la obra aún no tiene fecha de inicio y está pendiente confirmar que la situación jurídica del predio se encuentre completamente resuelta.

El edil sostuvo que la construcción de nuevas instalaciones es una necesidad que no puede postergarse indefinidamente, debido a las limitaciones que enfrentan actualmente los panteones municipales.

“Ya la necesidad de un nuevo panteón es urgente. Ya tiene rato que no se tiene capacidad para poder brindar el servicio y yo creo que en un par de meses habré de retomar el proyecto, una vez que terminemos con las prioridades que hemos recalcado”, declaró.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, informó que existe una propuesta preliminar para construir el nuevo cementerio en un predio ubicado al oriente de Torreón, sobre el bulevar Torreón-Matamoros, frente al camposanto Jardines del Tiempo.

Explicó que el terreno fue adquirido por el municipio y, de acuerdo con la información de la que dispone, ya fue liquidado. No obstante, aclaró que desconoce si los trámites jurídicos correspondientes concluyeron.

En cuanto a las características del proyecto, detalló que se contempla la construcción de una barda perimetral, accesos, una sala de espera o velación, un crematorio y espacios destinados a nichos, además de las instalaciones y los acabados necesarios para su funcionamiento.

El funcionario precisó que el diseño inicial se elaboró con base en las dimensiones del terreno y las necesidades identificadas por el área municipal responsable de los panteones. Por ello, se planteó dar mayor prioridad a los nichos que a las sepulturas tradicionales con ataúdes.

Sin embargo, señaló que la distribución definitiva de los espacios todavía no está determinada, ya que el anteproyecto podría modificarse conforme a las indicaciones que reciba la Dirección de Obras Públicas.