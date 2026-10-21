Nuevo panteón municipal en Torreón costaría 50 millones de pesos; Riquelme prevé retomar el proyecto

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Torreón
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    Nuevo panteón municipal en Torreón costaría 50 millones de pesos; Riquelme prevé retomar el proyecto
    El terreno para el nuevo cementerio ya fue adquirido y liquidado, según la información disponible para la Dirección de Obras Públicas. SANDRA GÓMEZ

El terreno se ubica al oriente de Torreón, sobre el bulevar Torreón-Matamoros, frente al panteón Jardines del Tiempo

TORREÓN, COAH.- La falta de capacidad en los panteones municipales de Torreón ha hecho urgente la construcción de un nuevo cementerio, para el cual ya se cuenta con un terreno y un anteproyecto que contempla una inversión cercana a los 50 millones de pesos. Sin embargo, la obra aún no tiene fecha de inicio y está pendiente confirmar que la situación jurídica del predio se encuentre completamente resuelta.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció que los espacios disponibles resultan insuficientes desde hace tiempo para atender la demanda de servicios funerarios, por lo que adelantó que el proyecto podría retomarse en aproximadamente dos meses, una vez que el municipio concluya otros asuntos considerados prioritarios.

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El edil sostuvo que la construcción de nuevas instalaciones es una necesidad que no puede postergarse indefinidamente, debido a las limitaciones que enfrentan actualmente los panteones municipales.

“Ya la necesidad de un nuevo panteón es urgente. Ya tiene rato que no se tiene capacidad para poder brindar el servicio y yo creo que en un par de meses habré de retomar el proyecto, una vez que terminemos con las prioridades que hemos recalcado”, declaró.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, informó que existe una propuesta preliminar para construir el nuevo cementerio en un predio ubicado al oriente de Torreón, sobre el bulevar Torreón-Matamoros, frente al camposanto Jardines del Tiempo.

Explicó que el terreno fue adquirido por el municipio y, de acuerdo con la información de la que dispone, ya fue liquidado. No obstante, aclaró que desconoce si los trámites jurídicos correspondientes concluyeron.

En cuanto a las características del proyecto, detalló que se contempla la construcción de una barda perimetral, accesos, una sala de espera o velación, un crematorio y espacios destinados a nichos, además de las instalaciones y los acabados necesarios para su funcionamiento.

El funcionario precisó que el diseño inicial se elaboró con base en las dimensiones del terreno y las necesidades identificadas por el área municipal responsable de los panteones. Por ello, se planteó dar mayor prioridad a los nichos que a las sepulturas tradicionales con ataúdes.

Sin embargo, señaló que la distribución definitiva de los espacios todavía no está determinada, ya que el anteproyecto podría modificarse conforme a las indicaciones que reciba la Dirección de Obras Públicas.

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La inversión estimada asciende a cerca de 50 millones de pesos, monto destinado a desarrollar la infraestructura principal del complejo funerario, incluido el cerramiento del predio, las áreas de servicio, los nichos y el espacio para la cremación.

Uno de los aspectos que deberán aclararse antes de avanzar es la situación jurídica del inmueble. Von Bertrab indicó que, aunque tiene conocimiento de que la compra fue cubierta en su totalidad, no puede asegurar que el procedimiento legal haya concluido, pues su seguimiento corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento.

De esta manera, el nuevo panteón municipal permanece en etapa de planeación, a la espera de que se definan las condiciones necesarias para retomar el proyecto y atender la creciente demanda de espacios funerarios en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

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Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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