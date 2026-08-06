Nuevo Pozo Periodistas reforzará el abasto de agua en el Oriente de Torreón

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    Nuevo Pozo Periodistas reforzará el abasto de agua en el Oriente de Torreón
    Xavier Alain Herrera Arroyo, gerente general del SIMAS Torreón, informó que el Pozo Periodistas fortalecerá el suministro de agua potable en el sector oriente de la ciudad. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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SIMAS Torreón concluye perforación de pozo que aportará 40 litros por segundo y fortalecerá el abasto de agua en el oriente de la ciudad

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de atender de manera definitiva el desabasto de agua potable en el sector oriente de la ciudad, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón concluyó con éxito la perforación del Pozo Periodistas, el cual se proyecta que inicie operaciones en un plazo estimado de 30 días.

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La nueva fuente de suministro, ubicada en la colonia Periodistas, registró un aforo de 40 litros por segundo durante las pruebas técnicas. Este volumen permitirá inyectar mayor presión a la red de distribución y beneficiar de forma directa a las familias de sectores como Villas Zaragoza, Monterreal, Campo Nuevo y el Sector Latinoamericano.

El gerente general del SIMAS Torreón, Xavier Alain Herrera Arroyo, señaló que este proyecto forma parte del plan integral impulsado por la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para brindar soluciones estructurales al suministro del recurso.

Herrera Arroyo detalló que, tras finalizar la etapa de perforación, el personal técnico trabaja actualmente en la preparación e instalación del equipamiento electromecánico requerido para conectar de manera óptima la nueva infraestructura a la red general del municipio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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