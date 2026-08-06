Nuevo Pozo Periodistas reforzará el abasto de agua en el Oriente de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de atender de manera definitiva el desabasto de agua potable en el sector oriente de la ciudad, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón concluyó con éxito la perforación del Pozo Periodistas, el cual se proyecta que inicie operaciones en un plazo estimado de 30 días.

La nueva fuente de suministro, ubicada en la colonia Periodistas, registró un aforo de 40 litros por segundo durante las pruebas técnicas. Este volumen permitirá inyectar mayor presión a la red de distribución y beneficiar de forma directa a las familias de sectores como Villas Zaragoza, Monterreal, Campo Nuevo y el Sector Latinoamericano.

El gerente general del SIMAS Torreón, Xavier Alain Herrera Arroyo, señaló que este proyecto forma parte del plan integral impulsado por la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para brindar soluciones estructurales al suministro del recurso.

Herrera Arroyo detalló que, tras finalizar la etapa de perforación, el personal técnico trabaja actualmente en la preparación e instalación del equipamiento electromecánico requerido para conectar de manera óptima la nueva infraestructura a la red general del municipio.