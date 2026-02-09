Nuevo pozo pone fin al abasto por pipas en Villas Universidad

TORREÓN, COAH.- Con la puesta en marcha de un nuevo pozo de agua potable en la colonia Villas Universidad, el municipio de Torreón dio este lunes un paso clave para atender un rezago histórico en el abasto del sector oriente de la ciudad, donde durante años el suministro dependió de camiones cisterna.

La obra, ejecutada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, representó una inversión de 15 millones de pesos y cuenta con una capacidad de extracción de 45 litros por segundo, suficiente para mejorar la presión y garantizar un suministro continuo a miles de familias.

De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, el nuevo pozo beneficiará directamente a las colonias Villas Universidad Oriente y Poniente, Joyas del Bosque, Joyas del Desierto y Villas del Bosque, zonas que registraban un servicio irregular debido a la falta de infraestructura hidráulica propia.