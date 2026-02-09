Nuevo pozo pone fin al abasto por pipas en Villas Universidad
La obra hidráulica beneficiará a colonias del oriente de Torreón con suministro continuo y mejor presión de agua
TORREÓN, COAH.- Con la puesta en marcha de un nuevo pozo de agua potable en la colonia Villas Universidad, el municipio de Torreón dio este lunes un paso clave para atender un rezago histórico en el abasto del sector oriente de la ciudad, donde durante años el suministro dependió de camiones cisterna.
La obra, ejecutada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, representó una inversión de 15 millones de pesos y cuenta con una capacidad de extracción de 45 litros por segundo, suficiente para mejorar la presión y garantizar un suministro continuo a miles de familias.
De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, el nuevo pozo beneficiará directamente a las colonias Villas Universidad Oriente y Poniente, Joyas del Bosque, Joyas del Desierto y Villas del Bosque, zonas que registraban un servicio irregular debido a la falta de infraestructura hidráulica propia.
Roberto Escalante González, gerente general del Simas Torreón, explicó que antes de esta obra el abastecimiento se realizaba mediante pipas, un esquema que no solo incrementaba los costos operativos del organismo, sino que también generaba incertidumbre entre los usuarios.
“Con esta puesta en marcha eliminamos el esquema de pipas y ofrecemos una solución permanente a una problemática histórica, permitiendo además un crecimiento urbano ordenado”, subrayó el funcionario.
Por su parte, el alcalde Román Cepeda señaló que la inauguración del pozo forma parte de una estrategia integral para equilibrar la prestación de los servicios públicos en todos los sectores de la ciudad. Destacó que, con esta nueva infraestructura, Torreón suma ya 37 fuentes de abastecimiento, y adelantó que se proyecta la incorporación de cuatro pozos más durante el presente año.
Autoridades municipales coincidieron en que la autonomía hídrica que aporta esta obra permitirá reducir la dependencia de medidas emergentes, mejorar la eficiencia de la red hidráulica y ofrecer mayor certidumbre a la población, especialmente ante la alta demanda que se registra durante las temporadas de calor.