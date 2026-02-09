Nuevo pozo pone fin al abasto por pipas en Villas Universidad

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 9 febrero 2026
    Nuevo pozo pone fin al abasto por pipas en Villas Universidad
    Autoridades municipales durante la inauguración del nuevo pozo de agua potable en Villas Universidad. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La obra hidráulica beneficiará a colonias del oriente de Torreón con suministro continuo y mejor presión de agua

TORREÓN, COAH.- Con la puesta en marcha de un nuevo pozo de agua potable en la colonia Villas Universidad, el municipio de Torreón dio este lunes un paso clave para atender un rezago histórico en el abasto del sector oriente de la ciudad, donde durante años el suministro dependió de camiones cisterna.

La obra, ejecutada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, representó una inversión de 15 millones de pesos y cuenta con una capacidad de extracción de 45 litros por segundo, suficiente para mejorar la presión y garantizar un suministro continuo a miles de familias.

TE PUEDE INTERESAR: Buscará Tereso Medina la dirigencia nacional de la CTM

De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, el nuevo pozo beneficiará directamente a las colonias Villas Universidad Oriente y Poniente, Joyas del Bosque, Joyas del Desierto y Villas del Bosque, zonas que registraban un servicio irregular debido a la falta de infraestructura hidráulica propia.

$!Román Alberto Cepeda González destacó el fortalecimiento de la infraestructura hídrica.
Román Alberto Cepeda González destacó el fortalecimiento de la infraestructura hídrica. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Roberto Escalante González, gerente general del Simas Torreón, explicó que antes de esta obra el abastecimiento se realizaba mediante pipas, un esquema que no solo incrementaba los costos operativos del organismo, sino que también generaba incertidumbre entre los usuarios.

“Con esta puesta en marcha eliminamos el esquema de pipas y ofrecemos una solución permanente a una problemática histórica, permitiendo además un crecimiento urbano ordenado”, subrayó el funcionario.

Por su parte, el alcalde Román Cepeda señaló que la inauguración del pozo forma parte de una estrategia integral para equilibrar la prestación de los servicios públicos en todos los sectores de la ciudad. Destacó que, con esta nueva infraestructura, Torreón suma ya 37 fuentes de abastecimiento, y adelantó que se proyecta la incorporación de cuatro pozos más durante el presente año.

TE PUEDE INTERESAR: Alarman cifras de salud mental en Ramos Arizpe; se atienden hasta 30 casos de depresión por semana

Autoridades municipales coincidieron en que la autonomía hídrica que aporta esta obra permitirá reducir la dependencia de medidas emergentes, mejorar la eficiencia de la red hidráulica y ofrecer mayor certidumbre a la población, especialmente ante la alta demanda que se registra durante las temporadas de calor.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Pozos
obras públicas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la oscuridad

En la oscuridad
true

Morena, ‘hipócrita, sencillamente hipócrita’
true

POLITICÓN: Ahora sí, gobierno de Sheinbaum activa operación técnica y biológica contra plaga ganadera
El detenido fue ubicado en los alrededores del Hospital General, donde también se aseguró un vehículo Nissan Tsuru.

Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales
La Comisión Europea afirmó que Meta era el actor dominante en el mercado de mensajería de la UE y que estaba “abusando” de esta posición al “negar el acceso a WhatsApp a otras empresas”.

UE amenaza con tomar medidas porque Meta bloquea chatbots de IA rivales en WhatsApp
El boleto hace honor a la Marcha de la Lealtad, celebrada el 9 de febrero de 1913.

Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos
Dado que el sarampión es uno de los virus más infecciosos que se conocen, los viajes de verano hacen temer que se propague.

Lo que hay que saber del sarampión al viajar
Fotografía publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena.

Así buscaba Epstein ejercer influencia entre los ricos