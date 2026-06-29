Ofrece Simas Torreón descuentos de hasta el 60% para regularizar adeudos de agua

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Torreón
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    Ofrece Simas Torreón descuentos de hasta el 60% para regularizar adeudos de agua
    Los interesados deberán acudir a cualquiera de los módulos de atención de Simas Torreón para realizar el trámite. CORTESÍA

Los descuentos se aplicarán conforme al tipo de servicio y a las condiciones establecidas por el organismo

TORREÓN, COAH.- Con la intención de aliviar la carga económica de los usuarios morosos, el Simas Torreón lanzó un esquema de regularización que permite obtener descuentos significativos en sus adeudos: un 60 por ciento para cuentas de uso habitacional y un 30 por ciento para clientes comerciales.

Esta medida busca simplificar el proceso para que los usuarios se pongan al día y eviten interrupciones en el suministro, fortaleciendo el hábito del pago puntual entre la población.

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El organismo operador detalló que, bajo los términos del programa, los descuentos se aplicarán proporcionalmente según el tipo de servicio, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la paramunicipal.

Para acceder a estos beneficios, es necesario que los usuarios se presenten en los módulos de atención de cualquier sucursal, donde se les brindará asesoría sobre la documentación necesaria para formalizar el ajuste.

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Es importante destacar que el programa tiene limitaciones: no será aplicable para quienes ya hubieran obtenido un beneficio similar en el pasado, priorizando la atención a usuarios que se encuentren en los supuestos marcados por la normativa.

A través de esta campaña, el organismo operador busca sanear su cartera vencida, permitiendo que la recaudación obtenida se traduzca en mejores condiciones para la infraestructura y el suministro de agua potable.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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