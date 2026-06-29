Torreón inicia proceso de entrega-recepción; Congreso definirá nombramiento de Alcalde sustituto

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    Torreón inicia proceso de entrega-recepción; Congreso definirá nombramiento de Alcalde sustituto
    El Congreso de Coahuila analizará la propuesta para designar a Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde sustituto de Torreón. CUARTOSCURO

Todas las dependencias y organismos municipales comenzaron a integrar la información que será entregada a la siguiente administración

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón inició los trabajos correspondientes al proceso de entrega-recepción de la administración municipal, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Coahuila y el Código Municipal.

Como parte del procedimiento, todas las dependencias, organismos descentralizados y áreas administrativas comenzaron la integración de la información necesaria para elaborar el expediente que será entregado a la próxima administración.

https://vanguardia.com.mx/opinion/riquelme-y-el-tablero-del-rey-CF21714776

El objetivo es contar con un diagnóstico completo del estado que guarda el municipio en los ámbitos financiero, jurídico, patrimonial y programático, a fin de garantizar una transición ordenada, transparente y con certeza jurídica.

Cada dependencia deberá documentar el avance de su gestión, incluyendo el estado de las obras públicas, contratos vigentes, inventarios de bienes, situación del personal y asuntos administrativos en trámite.

La información será revisada por las comisiones de enlace de las administraciones saliente y entrante, con el propósito de verificar que la entrega de recursos humanos, materiales, financieros y documentales se realice conforme a la normatividad y sin afectar la continuidad de los servicios públicos.

Asimismo, el proceso contempla la actualización de activos y la elaboración de las actas administrativas correspondientes. Una vez concluida la entrega formal, la nueva administración tendrá la facultad de revisar los expedientes y, en caso de detectar inconsistencias, formular las observaciones que procedan o solicitar las aclaraciones previstas por la ley.

De manera paralela al desarrollo de estos trabajos administrativos, el escenario político en Torreón se mantiene a la expectativa de una definición.

https://vanguardia.com.mx/opinion/por-que-miguel-riquelme-AM21694859

Para este martes se prevé que el Congreso del Estado de Coahuila analice la propuesta presentada por el PRI para designar a Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde sustituto de Torreón, con el fin de concluir el actual periodo constitucional.

En caso de que el Poder Legislativo apruebe el nombramiento, el Cabildo de Torreón deberá sesionar para tomar la protesta de ley al nuevo alcalde, formalizando así el relevo al frente de la administración municipal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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