Torreón inicia proceso de entrega-recepción; Congreso definirá nombramiento de Alcalde sustituto

Como parte del procedimiento, todas las dependencias, organismos descentralizados y áreas administrativas comenzaron la integración de la información necesaria para elaborar el expediente que será entregado a la próxima administración.

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón inició los trabajos correspondientes al proceso de entrega-recepción de la administración municipal, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Coahuila y el Código Municipal.

El objetivo es contar con un diagnóstico completo del estado que guarda el municipio en los ámbitos financiero, jurídico, patrimonial y programático, a fin de garantizar una transición ordenada, transparente y con certeza jurídica.

Cada dependencia deberá documentar el avance de su gestión, incluyendo el estado de las obras públicas, contratos vigentes, inventarios de bienes, situación del personal y asuntos administrativos en trámite.

La información será revisada por las comisiones de enlace de las administraciones saliente y entrante, con el propósito de verificar que la entrega de recursos humanos, materiales, financieros y documentales se realice conforme a la normatividad y sin afectar la continuidad de los servicios públicos.

Asimismo, el proceso contempla la actualización de activos y la elaboración de las actas administrativas correspondientes. Una vez concluida la entrega formal, la nueva administración tendrá la facultad de revisar los expedientes y, en caso de detectar inconsistencias, formular las observaciones que procedan o solicitar las aclaraciones previstas por la ley.

De manera paralela al desarrollo de estos trabajos administrativos, el escenario político en Torreón se mantiene a la expectativa de una definición.