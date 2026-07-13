Ofrecen terapias físicas y quiroprácticas en Torreón

El Centro Comunitario Benito Juárez de Torreón ofrece consultas de terapia física y quiropráctica con una cuota de recuperación de 200 pesos por sesión, para personas de entre 5 y 80 años, y se brindan los servicios los lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00 horas.

Las consultas se realizan en el inmueble ubicado en el cruce de las calles De los Sarapes y Hacienda La Merced, en la colonia Rincón La Merced, en Torreón.