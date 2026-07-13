Ofrecen terapias físicas y quiroprácticas en Torreón

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    Ofrecen terapias físicas y quiroprácticas en Torreón
    Personas de entre 5 y 80 años pueden acceder a consultas de terapia física y quiropráctica en la colonia Rincón La Merced, en Torreón. CORTESÍA

El Centro Comunitario Benito Juárez brinda sesiones orientadas a personas de 5 a 80 años, los lunes, miércoles y viernes, en la colonia Rincón La Merced

El Centro Comunitario Benito Juárez de Torreón ofrece consultas de terapia física y quiropráctica con una cuota de recuperación de 200 pesos por sesión, para personas de entre 5 y 80 años, y se brindan los servicios los lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00 horas.

Las consultas se realizan en el inmueble ubicado en el cruce de las calles De los Sarapes y Hacienda La Merced, en la colonia Rincón La Merced, en Torreón.

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De acuerdo con Ana del Toro Muñoz, directora del Paseo Colón y centros comunitarios, las terapias están orientadas a atender molestias musculares y articulares relacionadas con las actividades cotidianas, el trabajo, la práctica deportiva o el sedentarismo.

En el mismo centro funciona un consultorio médico que ofrece atención y medicamentos gratuitos, de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas.

Las personas interesadas pueden acudir directamente al Centro Comunitario Benito Juárez o solicitar información en el teléfono 871-688-2635.

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La funcionaria del Municipio de Torreón señaló que las sesiones también pueden contribuir a mejorar la movilidad y reducir tensiones corporales. La atención requerida dependerá de la valoración de cada paciente.

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