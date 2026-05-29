Ofrecerá Colegio de Contadores de La Laguna capacitación sobre prevención de lavado de dinero

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de dotar a las empresas de herramientas para identificar operaciones de riesgo y robustecer sus sistemas de control interno, el Colegio de Contadores Públicos de La Laguna abrió la convocatoria para su próximo Taller de Introducción a la Prevención de Lavado de Dinero (PLD). De acuerdo con el organismo, esta iniciativa busca profundizar en las obligaciones normativas que rigen la materia y fomentar el cumplimiento de las disposiciones legales que impactan directamente a empresas y profesionistas de la región.

Luis Felipe Cantú Robles, presidente del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, informó que el programa abordará desde las nociones básicas del blanqueo de capitales hasta el marco legal vigente, además de las responsabilidades de los sujetos obligados y la trascendencia que posee el compliance en el entorno empresarial actual. El seminario está dirigido a directivos, profesionistas independientes y estudiantes universitarios interesados en actualizar sus conocimientos. Se realizará este sábado 30 de mayo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Torreón y analizará el impacto que tiene la prevención de recursos ilícitos en la estabilidad financiera y en el desarrollo de una cultura ética institucional. Durante este mes, el organismo ha impulsado una agenda de actualización técnica orientada a fortalecer la práctica contable y respaldar al sector empresarial de la región mediante herramientas de capacitación especializada.

Asimismo, promueve la incorporación de jóvenes universitarios al gremio para favorecer el relevo generacional y el intercambio de conocimientos entre nuevas generaciones y especialistas con mayor experiencia. El Colegio destacó que, además de beneficiar a sus agremiados, estas actividades buscan acercar herramientas prácticas a empresarios, directivos y ciudadanía en general para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y una mejor toma de decisiones financieras.

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