Ofrecerán más de 350 vacantes en la Feria del Empleo de Torreón

TORREÓN, COAH.- Más de 350 puestos de trabajo, con opciones para quienes cuentan con estudios desde primaria hasta licenciaturas e ingenierías, estarán disponibles este viernes 30 de octubre durante la séptima Feria del Empleo de Torreón, con la participación de 14 empresas. Guillermo Covarrubias Castro, coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo (SNE), informó que la jornada se realizará en las instalaciones de la Cámara de Comercio (CANACO Servytur), en avenida Matamoros y calle Ramón Corona, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Además de las vacantes generales, el evento busca acercar oportunidades a personas que enfrentan mayores barreras para incorporarse al mercado laboral. El funcionario detalló que se contempla a personas con discapacidad auditiva, motriz e intelectual, adultos mayores, personas en proceso de reinserción social, mujeres que han sufrido violencia e integrantes de la comunidad LGBT+. RECOMIENDAN LLEVAR CURRÍCULUM Covarrubias Castro precisó que la oferta no se concentra únicamente en puestos operativos, pues las empresas requieren personal con diferentes niveles de preparación académica.

Para aprovechar la jornada, recomendó a los asistentes llevar varios ejemplares de su currículum para presentarlos ante distintas compañías y ampliar sus posibilidades de contratación. Entre las empresas participantes figuran Artigraf, Grupo Surman, EQ Manufacturas, Corporativo Luxor, Alco Diseño y Manufactura, Brotep Asesores, Gayoso, Constructora Mayrán, GGA Soluciones, Icatec y Valpar, además de otros organismos. El coordinador estatal aseguró que los interesados pueden realizar su prerregistro en el portal oficial empleo.ferias.gob.mx. Quienes acudan sin completar el trámite recibirán apoyo del personal del SNE durante la jornada.