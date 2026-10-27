Ofrecerán más de 350 vacantes en la Feria del Empleo de Torreón

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    Ofrecerán más de 350 vacantes en la Feria del Empleo de Torreón
    Autoridades del Servicio Nacional del Empleo presentaron los detalles de la feria para vincular a las empresas con los buscadores de trabajo. SANDRA GÓMEZ

El evento será el viernes 30 de octubre en la Cámara de Comercio; se priorizará la inclusión de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en situación de violencia y quienes buscan reinserción social

TORREÓN, COAH.- Más de 350 puestos de trabajo, con opciones para quienes cuentan con estudios desde primaria hasta licenciaturas e ingenierías, estarán disponibles este viernes 30 de octubre durante la séptima Feria del Empleo de Torreón, con la participación de 14 empresas.

Guillermo Covarrubias Castro, coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo (SNE), informó que la jornada se realizará en las instalaciones de la Cámara de Comercio (CANACO Servytur), en avenida Matamoros y calle Ramón Corona, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

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Además de las vacantes generales, el evento busca acercar oportunidades a personas que enfrentan mayores barreras para incorporarse al mercado laboral.

El funcionario detalló que se contempla a personas con discapacidad auditiva, motriz e intelectual, adultos mayores, personas en proceso de reinserción social, mujeres que han sufrido violencia e integrantes de la comunidad LGBT+.

RECOMIENDAN LLEVAR CURRÍCULUM

Covarrubias Castro precisó que la oferta no se concentra únicamente en puestos operativos, pues las empresas requieren personal con diferentes niveles de preparación académica.

$!La jornada se realizará el viernes 30 de octubre en la Cámara de Comercio, con opciones de trabajo para distintos perfiles académicos.
La jornada se realizará el viernes 30 de octubre en la Cámara de Comercio, con opciones de trabajo para distintos perfiles académicos. SANDRA GÓMEZ

Para aprovechar la jornada, recomendó a los asistentes llevar varios ejemplares de su currículum para presentarlos ante distintas compañías y ampliar sus posibilidades de contratación.

Entre las empresas participantes figuran Artigraf, Grupo Surman, EQ Manufacturas, Corporativo Luxor, Alco Diseño y Manufactura, Brotep Asesores, Gayoso, Constructora Mayrán, GGA Soluciones, Icatec y Valpar, además de otros organismos.

El coordinador estatal aseguró que los interesados pueden realizar su prerregistro en el portal oficial empleo.ferias.gob.mx. Quienes acudan sin completar el trámite recibirán apoyo del personal del SNE durante la jornada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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