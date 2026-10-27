Destacan baja incidencia de trabajo infantil en Coahuila

Coahuila se ubica en los últimos lugares a nivel nacional en índices de trabajo infantil, resultado de las acciones interinstitucionales emprendidas para combatir esta problemática, informó la secretaria del Trabajo en la entidad, Nazira Zogbi. La funcionaria estatal señaló que este logro refleja el esfuerzo conjunto que se ha realizado de manera constante para erradicar la presencia de menores en actividades laborales no permitidas.

“En Coahuila hemos trabajado muchísimo para poder erradicar el trabajo infantil. Afortunadamente, la encuesta favorece no solamente a las empresas, sino también a los menores que cada vez han sido menos”, expresó Zogbi. La titular de la dependencia enfatizó que se mantiene una estrecha colaboración con organismos enfocados en la protección de la infancia, tales como la Pronnif, el DIF Estatal y las dependencias municipales. “Hemos tenido mucho acercamiento con las organizaciones que se dedican a la atención de los niños... para evitar que el trabajo infantil sea un problema que afecte a la sociedad, a los menores o a sus familias”, puntualizó. CONDICIONAN PERMISOS A LA PERMANENCIA ESCOLAR Zogbi explicó que existe una relación directa entre los bajos niveles de trabajo infantil y los indicadores educativos del estado, ya que la autorización de permisos laborales para adolescentes está estrictamente condicionada a su permanencia en las aulas.

“Los permisos que nosotros otorgamos para que los menores puedan trabajar es sí y solo si están estudiando, y lo verificamos directamente con la SEDU”, precisó la secretaria. Asimismo, detalló el protocolo que se activa cuando se detecta a un menor que no cumple con la edad legal permitida para trabajar dentro de algún centro laboral o zona de riesgo. “Inmediatamente son retirados del lugar y se da seguimiento con la familia... y con la SEDU en este caso para verificar que el menor, además de quitarlo de una zona de riesgo, pues esté estudiando”, concluyó.

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