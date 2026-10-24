Ofrecerán micropigmentación y apoyo a pacientes con cáncer de mama en Ibero Torreón

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    Ofrecerán micropigmentación y apoyo a pacientes con cáncer de mama en Ibero Torreón
    La jornada busca atender la recuperación física y emocional de las pacientes, así como reforzar su autoestima. SANDRA GÓMEZ

La jornada se realizará el 28 de octubre en la Ibero Torreón; incluirá conferencias, testimonios y procedimientos estéticos y oncológicos gratuitos o con donativos voluntarios

TORREÓN, COAH.- Mujeres que enfrentan o han superado el cáncer de mama podrán acceder a orientación para su recuperación física y emocional, además de procedimientos de micropigmentación, durante una jornada que se realizará el próximo miércoles 28 de octubre en la Universidad Iberoamericana Torreón.

El encuentro reunirá a siete profesionales en el Auditorio San Ignacio de Loyola, de 9:30 a 13:30 horas. La intención es acercar información sobre prevención y autocuidado, así como atender aspectos de la autoestima y los cambios que viven las pacientes durante y después de la enfermedad.

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Entre las actividades se contempla la micropigmentación oncológica para la reconstrucción visual de la areola mamaria, así como procedimientos estéticos faciales de diseño de cejas y punteado de pestañas. Las intervenciones se llevarán a cabo bajo protocolos de seguridad y de acuerdo con las condiciones de salud de cada paciente.

“LA PREVENCIÓN SALVÓ MI VIDA”

La jornada fue anunciada durante una rueda de prensa en las instalaciones de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Torreón, en la que participaron representantes de la universidad y del organismo.

Durante la presentación, Diana Acuña, sobreviviente de cáncer de mama, compartió su testimonio y subrayó la importancia de la detección oportuna.

“La información, la educación y la prevención salvaron mi vida”, expresó, al llamar a las mujeres a mantenerse informadas y atender su salud a tiempo.

La convocatoria está abierta a todas las mujeres y al público interesado. Quienes deseen colaborar podrán entregar donativos voluntarios de guantes, cubrebocas y cremas destinados a las pacientes. El registro comenzará a las 9:30 horas, y los interesados pueden solicitar más informes con la Oficina de Egresados de la Ibero Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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