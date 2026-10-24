Ofrecerán micropigmentación y apoyo a pacientes con cáncer de mama en Ibero Torreón

El encuentro reunirá a siete profesionales en el Auditorio San Ignacio de Loyola, de 9:30 a 13:30 horas. La intención es acercar información sobre prevención y autocuidado, así como atender aspectos de la autoestima y los cambios que viven las pacientes durante y después de la enfermedad.

TORREÓN, COAH.- Mujeres que enfrentan o han superado el cáncer de mama podrán acceder a orientación para su recuperación física y emocional, además de procedimientos de micropigmentación, durante una jornada que se realizará el próximo miércoles 28 de octubre en la Universidad Iberoamericana Torreón .

Entre las actividades se contempla la micropigmentación oncológica para la reconstrucción visual de la areola mamaria, así como procedimientos estéticos faciales de diseño de cejas y punteado de pestañas. Las intervenciones se llevarán a cabo bajo protocolos de seguridad y de acuerdo con las condiciones de salud de cada paciente.

“LA PREVENCIÓN SALVÓ MI VIDA”

La jornada fue anunciada durante una rueda de prensa en las instalaciones de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Torreón, en la que participaron representantes de la universidad y del organismo.

Durante la presentación, Diana Acuña, sobreviviente de cáncer de mama, compartió su testimonio y subrayó la importancia de la detección oportuna.

“La información, la educación y la prevención salvaron mi vida”, expresó, al llamar a las mujeres a mantenerse informadas y atender su salud a tiempo.

La convocatoria está abierta a todas las mujeres y al público interesado. Quienes deseen colaborar podrán entregar donativos voluntarios de guantes, cubrebocas y cremas destinados a las pacientes. El registro comenzará a las 9:30 horas, y los interesados pueden solicitar más informes con la Oficina de Egresados de la Ibero Torreón.