Torreón: Sistema Vial Abastos-Independencia avanza al 93%; prevén abrirlo en noviembre
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Los carriles laterales del bulevar Independencia, en sentido poniente a oriente, ya fueron reabiertos tras las reparaciones por las lluvias; faltan la carpeta del viaducto y acabados
TORREÓN, COAH.- El Sistema Vial Abastos-Independencia alcanzó un avance del 93 por ciento y mantiene su previsión de apertura para el próximo mes de noviembre, informó Miguel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila.
Mientras concluyen los trabajos, los carriles laterales del bulevar Independencia, en el sentido de poniente a oriente, ya fueron reabiertos a la circulación. El cierre se había registrado desde el primero de octubre, pero la reapertura se realizó tras reparar las afectaciones que dejaron las lluvias de hace dos semanas, las cuales hicieron necesarias labores adicionales en ese tramo.
El funcionario explicó que los trabajos de mayor magnitud están prácticamente terminados. Ahora, las cuadrillas se concentran en las intervenciones pendientes para dejar la infraestructura lista, entre las que se encuentra la colocación de la carpeta de rodamiento en la parte inferior del viaducto central, además de pintura, instalación de elementos ornamentales y otros acabados.
AVANCE DEPENDE DEL RITMO DE OBRA
Algara Acosta sostuvo que la inauguración sigue prevista para noviembre, aunque el cumplimiento del plazo dependerá de que se mantenga el ritmo de ejecución de los últimos detalles.
La habilitación de los laterales permite recuperar una opción de paso sobre el bulevar Independencia y busca mejorar la circulación en este sector de Torreón, donde continúan las labores. Con un siete por ciento de la obra por ejecutar, la colocación del pavimento y la terminación de los detalles restantes serán necesarias para concretar la apertura del sistema vial el próximo mes.