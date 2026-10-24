Torreón: Sistema Vial Abastos-Independencia avanza al 93%; prevén abrirlo en noviembre

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    Torreón: Sistema Vial Abastos-Independencia avanza al 93%; prevén abrirlo en noviembre
    Los carriles laterales del bulevar Independencia ya se encuentran abiertos a la circulación vehicular. SANDRA GÓMEZ

Los carriles laterales del bulevar Independencia, en sentido poniente a oriente, ya fueron reabiertos tras las reparaciones por las lluvias; faltan la carpeta del viaducto y acabados

TORREÓN, COAH.- El Sistema Vial Abastos-Independencia alcanzó un avance del 93 por ciento y mantiene su previsión de apertura para el próximo mes de noviembre, informó Miguel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila.

Mientras concluyen los trabajos, los carriles laterales del bulevar Independencia, en el sentido de poniente a oriente, ya fueron reabiertos a la circulación. El cierre se había registrado desde el primero de octubre, pero la reapertura se realizó tras reparar las afectaciones que dejaron las lluvias de hace dos semanas, las cuales hicieron necesarias labores adicionales en ese tramo.

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El funcionario explicó que los trabajos de mayor magnitud están prácticamente terminados. Ahora, las cuadrillas se concentran en las intervenciones pendientes para dejar la infraestructura lista, entre las que se encuentra la colocación de la carpeta de rodamiento en la parte inferior del viaducto central, además de pintura, instalación de elementos ornamentales y otros acabados.

AVANCE DEPENDE DEL RITMO DE OBRA

Algara Acosta sostuvo que la inauguración sigue prevista para noviembre, aunque el cumplimiento del plazo dependerá de que se mantenga el ritmo de ejecución de los últimos detalles.

$!El Sistema Vial Abastos-Independencia busca agilizar la circulación en uno de los sectores más transitados de Torreón.
El Sistema Vial Abastos-Independencia busca agilizar la circulación en uno de los sectores más transitados de Torreón. SANDRA GÓMEZ

La habilitación de los laterales permite recuperar una opción de paso sobre el bulevar Independencia y busca mejorar la circulación en este sector de Torreón, donde continúan las labores. Con un siete por ciento de la obra por ejecutar, la colocación del pavimento y la terminación de los detalles restantes serán necesarias para concretar la apertura del sistema vial el próximo mes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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