Retirará Torreón vehículos abandonados de la vía pública; refuerzan seguridad por eventos masivos

El anuncio se realizó al término de la reunión semanal de evaluación de seguridad correspondiente a la semana 31. El edil explicó que la acumulación de automóviles en desuso no solo representa un problema de contaminación e higiene pública, sino que entorpece la movilidad y genera focos de riesgo que podrían ser aprovechados para la comisión de delitos.

TORREÓN, COAH.- El Gobierno Municipal de Torreón pondrá en marcha un operativo especial para retirar vehículos abandonados de la vía pública, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. Las acciones comenzarán este lunes, previo aviso a los propietarios.

Las autoridades locales también informaron que se encuentran listos los dispositivos de vigilancia para resguardar los eventos masivos programados en la ciudad. Entre ellos se encuentran encuentros de fútbol y béisbol, conciertos y el rally internacional Coahuila 1000, que reunirá a pilotos nacionales y extranjeros.

Riquelme Solís atribuyó la posibilidad de realizar estos eventos de gran escala al esquema de trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez, así como con las Fuerzas Armadas y corporaciones federales.

“Es reflejo de mucha prevención y trabajo para tener todo bajo control para que la gente pueda disfrutar con tranquilidad”, destacó.

REPORTAN 45 PERSONAS JUDICIALIZADAS

Respecto a la incidencia delictiva, durante la reunión se reportó una baja sostenida en los delitos, la cual fue atribuida a la coordinación con el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Según la información presentada, durante la última semana fueron judicializadas 45 personas de un total de 49 detenidas, lo que representa un 92 por ciento. Ante estos resultados, el alcalde reiteró el llamado a la población a presentar las denuncias correspondientes.

A la mesa de trabajo de este sábado se integró la fiscal para las Mujeres y la Niñez en Coahuila, Katy Salinas Pérez, junto con el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro; el director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores Originales; el comandante del Mando Especial de La Laguna, general brigadier D.E.M. Omar León Arroyo, y la magistrada Yezca Garza Ramírez.

También participaron mandos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Civil de Coahuila, Protección Civil y Tránsito, así como representantes del Consejo Ciudadano de Seguridad.