Rebasan las 3.6 toneladas de material reciclado en campaña de intercambio en Torreón
La dependencia reportó más de 3.3 toneladas recolectadas en el año únicamente en el módulo de la Plaza Mayor, además de 308 kilos obtenidos en brigadas comunitarias
TORREÓN, COAH.- Más de 3 mil 600 kilogramos de material reciclable fueron recolectados durante la más reciente campaña de intercambio de residuos por productos de limpieza, organizada por la Dirección General de Medio Ambiente de Torreón y Grupo AlEn.
Esta iniciativa, que se lleva a cabo el último viernes de cada mes, tiene como objetivo principal fomentar la correcta separación de residuos y la cultura del reciclaje entre los ciudadanos.
Marcelo Sánchez Adame, titular de la dependencia, destacó el compromiso de la comunidad, señalando que los asistentes acudieron a la explanada de la Plaza Mayor a intercambiar materiales como PET, aluminio, PP y tapitas por diversos artículos de limpieza.
El funcionario informó que la participación ha sido consistente, sumando en lo que va del año más de 3.3 toneladas tan solo en el módulo de la Plaza Mayor, más otros 308 kilos reunidos en brigadas realizadas en colonias.
“Estamos viendo cómo cada vez más familias se suman al reciclaje. Para el gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda González, es fundamental facilitar estas oportunidades que fomentan la participación ciudadana en el cuidado ambiental. Cada residuo que se recicla es un paso hacia una ciudad más limpia y responsable”, afirmó Sánchez Adame, subrayando la alineación de esta campaña con los esfuerzos municipales permanentes de concientización ambiental.