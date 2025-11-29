Rebasan las 3.6 toneladas de material reciclado en campaña de intercambio en Torreón

TORREÓN, COAH.- Más de 3 mil 600 kilogramos de material reciclable fueron recolectados durante la más reciente campaña de intercambio de residuos por productos de limpieza, organizada por la Dirección General de Medio Ambiente de Torreón y Grupo AlEn.

Esta iniciativa, que se lleva a cabo el último viernes de cada mes, tiene como objetivo principal fomentar la correcta separación de residuos y la cultura del reciclaje entre los ciudadanos.

