Rebasan las 3.6 toneladas de material reciclado en campaña de intercambio en Torreón

Torreón
/ 29 noviembre 2025
    Rebasan las 3.6 toneladas de material reciclado en campaña de intercambio en Torreón
    Personal de Medio Ambiente clasifica PET, aluminio y tapitas recolectadas en la campaña mensual. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

La dependencia reportó más de 3.3 toneladas recolectadas en el año únicamente en el módulo de la Plaza Mayor, además de 308 kilos obtenidos en brigadas comunitarias

TORREÓN, COAH.- Más de 3 mil 600 kilogramos de material reciclable fueron recolectados durante la más reciente campaña de intercambio de residuos por productos de limpieza, organizada por la Dirección General de Medio Ambiente de Torreón y Grupo AlEn.

Esta iniciativa, que se lleva a cabo el último viernes de cada mes, tiene como objetivo principal fomentar la correcta separación de residuos y la cultura del reciclaje entre los ciudadanos.

$!Brigadas ambientales reúnen residuos en colonias como parte de las acciones de reciclaje.
Brigadas ambientales reúnen residuos en colonias como parte de las acciones de reciclaje. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Marcelo Sánchez Adame, titular de la dependencia, destacó el compromiso de la comunidad, señalando que los asistentes acudieron a la explanada de la Plaza Mayor a intercambiar materiales como PET, aluminio, PP y tapitas por diversos artículos de limpieza.

El funcionario informó que la participación ha sido consistente, sumando en lo que va del año más de 3.3 toneladas tan solo en el módulo de la Plaza Mayor, más otros 308 kilos reunidos en brigadas realizadas en colonias.

“Estamos viendo cómo cada vez más familias se suman al reciclaje. Para el gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda González, es fundamental facilitar estas oportunidades que fomentan la participación ciudadana en el cuidado ambiental. Cada residuo que se recicla es un paso hacia una ciudad más limpia y responsable”, afirmó Sánchez Adame, subrayando la alineación de esta campaña con los esfuerzos municipales permanentes de concientización ambiental.

Temas


Campañas
Medio Ambiente
Reciclaje

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

