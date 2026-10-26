Organizan estudiantes de la UAdeC el primer Trueque Fest en Torreón

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    Organizan estudiantes de la UAdeC el primer Trueque Fest en Torreón
    Estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC organizarán la primera edición del Trueque Fest 2026 en Ciudad Universitaria Campus Torreón. CORTESÍA

La jornada ofrecerá una alternativa para reutilizar artículos en buen estado, reducir residuos y apoyar la economía de la comunidad

TORREÓN, COAH.- Estudiantes de noveno semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Laguna, realizarán este miércoles 28 de octubre la primera edición del Trueque Fest 2026, una actividad que busca fomentar el consumo responsable y la reutilización de artículos.

El encuentro se llevará a cabo de las 09:00 a las 13:00 horas en la cancha de la Facultad de Ciencias Biológicas, ubicada en Ciudad Universitaria Campus Torreón. La convocatoria está abierta a la comunidad universitaria y al público en general.

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La presidenta del comité organizador, Hillary Alessandra Rivera Reyes, explicó que la iniciativa busca dar una segunda utilidad a objetos que sus propietarios ya no necesitan, mediante el intercambio directo con otras personas interesadas en aprovecharlos.

PROMUEVEN EL CONSUMO RESPONSABLE

Entre los artículos que podrán intercambiarse se encuentran ropa, zapatos, muebles, electrodomésticos y otros objetos del hogar, siempre que estén en buenas condiciones.

La propuesta busca reducir el desperdicio de productos que todavía pueden utilizarse, además de generar un espacio de convivencia y participación entre estudiantes y habitantes de la región.

Durante la presentación del evento también participaron el director de la FCPyS, Ricardo Jurado Rangel; la jefa del Departamento de Difusión Cultural, Arcelia Ayup Silveti, y el director de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Torreón, Tomás Juan Manuel López Velázquez.

$!Hillary Alessandra Rivera Reyes, dio a conocer que el evento se realizará de las 09:00 a las 13:00 horas y estará abierto a la comunidad universitaria y al público en general.
Hillary Alessandra Rivera Reyes, dio a conocer que el evento se realizará de las 09:00 a las 13:00 horas y estará abierto a la comunidad universitaria y al público en general. CORTESÍA

BUSCAN APOYAR LA ECONOMÍA ESTUDIANTIL

Jurado Rangel señaló que el intercambio representa una alternativa para disminuir gastos, particularmente entre estudiantes que se trasladan diariamente desde municipios como Lerdo y San Pedro, así como de otras localidades para continuar su formación profesional.

Por ello, invitó a la comunidad a llevar artículos que ya no utilice, pero que puedan resultar útiles para otras personas.

Los organizadores señalaron que, además del beneficio económico, el Trueque Fest pretende impulsar hábitos de consumo más responsables y contribuir a la reducción de residuos mediante el aprovechamiento de objetos que aún tienen vida útil.

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