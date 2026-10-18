Ale Prado: ¿cómo crear hábitos alimenticios saludables y duraderos?

Ale Prado: ¿cómo crear hábitos alimenticios saludables y duraderos?

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

La constancia nace de cambios realistas que puedan sostenerse en el tiempo, sin perseguir resultados inmediatos

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Alejandra Prado estudió Ingeniería en Tecnología de Alimentos con el propósito de comprender a detalle los componentes y la química de lo que comemos. Además, cuenta con distintas especialidades, principalmente en nutrición deportiva y nutrición funcional.

Guiada por la curiosidad y el interés por comprender el funcionamiento del cuerpo humano, ha buscado respuestas desde la nutrición para después compartirlas con sus pacientes. Su objetivo es ayudarlos a entender cómo pueden alimentarse mejor de acuerdo con su estilo de vida y romper con la idea de que llevar una buena alimentación tiene que ser complicado.

“Yo sí quiero romper ese paradigma o mito. La nutrición es saber cómo te conviene comer a ti y no tiene que ser complicado”, compartió Alejandra.

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$!Crear hábitos sostenibles requiere tiempo, constancia y objetivos realistas, explica la especialista.
Crear hábitos sostenibles requiere tiempo, constancia y objetivos realistas, explica la especialista. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

¿Qué es la nutrición?

La nutrición permite llevar una alimentación adecuada y personalizada. Sin embargo, Alejandra señala que todavía suele relacionarse únicamente con el tratamiento del sobrepeso o la obesidad, cuando en realidad puede responder a distintas necesidades.

Para explicarlo, hace una comparación con la medicina. Así como existen médicos especializados en diferentes áreas, la nutrición también cuenta con distintos enfoques que permiten atender las necesidades particulares de cada persona.

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Planear las comidas y las compras puede facilitar una alimentación más equilibrada en el día a día. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

¿Por qué nos cuesta crear buenos hábitos alimenticios?

En ocasiones resulta difícil crear hábitos alimenticios positivos porque buscamos la dieta perfecta. Aquella que promete resultados rápidos sin considerar nuestros gustos, estilo de vida o tiempos. Al no adaptarse a nuestra realidad, es más difícil mantenerla a largo plazo.

Por ello, la especialista recomienda encontrar una alimentación hecha a nuestra medida, que pueda integrarse de manera natural a nuestra rutina.

“Al principio es un cambio de hábitos, pero la idea es tener tu programa de nutrición, ya que tenerlo lo hace más fácil”, comentó Prado.

Un programa de nutrición puede facilitar la creación de buenos hábitos al establecer horarios de comida y contar con una lista del súper que permita saber qué comprar de una manera práctica y accesible.

Incluso cuando tenemos una buena rutina, podemos cometer errores: no llevar una alimentación balanceada durante la jornada laboral, saltarnos comidas por falta de tiempo o hacer compras poco planeadas que terminan incluyendo productos poco recomendables e, incluso, resultan más costosas.

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Alimentación, hidratación, descanso y movimiento forman parte de los hábitos que contribuyen al bienestar. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

¿Qué es un hábito?

Un hábito es una conducta que se repite con regularidad y que, con el tiempo, se vuelve automática y natural, sin requerir un gran esfuerzo mental.

Ale Prado explica que crear un hábito alimenticio requiere tiempo. Considera que pueden transcurrir alrededor de tres meses para acostumbrarse a una nueva rutina y comenzar a percibir con mayor claridad los cambios.

Además, señala que las personas somos visuales y observar nuestros propios avances puede convertirse en una motivación para establecer nuevas metas y mantener el proceso. Las consultas de seguimiento también permiten identificar esos cambios y reforzar el compromiso.

Para ser constantes es fundamental mantener expectativas realistas. No podemos esperar transformar en 21 días hábitos alimenticios que hemos mantenido durante buena parte de nuestra vida. Por ello, Alejandra recomienda plantear objetivos a mediano plazo, por ejemplo, a seis meses. Tener una proyección más amplia permite generar compromiso y fortalecer la constancia.

Tips para crear buenos hábitos alimenticios

Una de las principales recomendaciones de la especialista es priorizar alimentos naturales, como manzanas, almendras, pollo, carne, pescado y verduras, y reducir el consumo de productos procesados o empacados.

También recomienda comenzar el día tomando líquidos antes de ingerir alimentos. Puede ser un vaso de agua o infusiones, como té de manzanilla o menta. La hidratación debe mantenerse durante el resto del día, principalmente mediante el consumo de agua.

Para el desayuno, sugiere incluir alguna fuente de proteína, como huevo o yogur griego, y combinarla con fruta. Una opción, por ejemplo, puede ser yogur con manzana y almendras.

El descanso también forma parte de un estilo de vida saludable. Aunque no siempre sea posible dormir ocho horas, recomienda procurar al menos seis horas de sueño de calidad y dejar el celular antes de acostarse. Un mejor descanso puede contribuir a mejorar el estado de ánimo y los niveles de energía.

$!Para Ale Prado, comer mejor no tiene que ser complicado: la clave está en encontrar una estrategia que pueda mantenerse a largo plazo.
Para Ale Prado, comer mejor no tiene que ser complicado: la clave está en encontrar una estrategia que pueda mantenerse a largo plazo. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

A esto se suma la actividad física. Además de realizar ejercicio, pequeños cambios cotidianos, como estacionarse un poco más lejos para caminar, pueden ayudarnos a mantenernos en movimiento.

Finalmente, Alejandra destaca que cada persona es diferente y que el organismo puede responder de manera distinta incluso ante un mismo alimento. Como ejemplo, señala que una manzana puede ser procesada de diferente manera dependiendo de quién la consuma.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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