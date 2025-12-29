Originario de la Comarca Fallece en Florida el destacado médico lagunero Sami René Achem Karam

Torreón, Coahuila - La comunidad médica y la sociedad lagunera se encuentran de luto tras el fallecimiento del Doctor Sami René Achem Karam, ocurrido este domingo en la ciudad de Jacksonville, Florida.

Reconocido internacionalmente como una eminencia en el campo de la gastroenterología, el doctor. Achem deja tras de sí un legado de excelencia académica y calidez humana.

El médico Achem Karam destacó desde temprana edad por su brillantez intelectual, lo que lo llevó a cruzar fronteras para consolidar una carrera excepcional en los Estados Unidos.

Durante décadas, fue una figura clave en instituciones de prestigio, donde no solo transformó la vida de incontables pacientes, sino que también contribuyó al avance de la medicina digestiva a través de la investigación y la docencia.

UN PILAR PARA SU FAMILIA Y LA MEDICINA

Más allá de sus logros científicos y sus múltiples reconocimientos en el extranjero, Sami René fue descrito por sus allegados como un hombre íntegro, profundamente dedicado a su familia y orgulloso de sus raíces.

Le sobreviven su esposa, la señora Pilar Ayala de Achem, quien fue su compañera de vida y apoyo fundamental en su exitosa trayectoria, así como sus tres hijos: Cristina, Diana y Sami Achem.

Su memoria continuará viva también en el corazón de sus nietos: Andrew, Ana Lucía, Kristen, Nolan y Mason, quienes fueron motivo de gran orgullo para el doctor en sus últimos años.

LEGADO PERMANENTE

El Dr. Achem Karam es recordado en el gremio médico como un “maestro de maestros”, cuya visión y rigor profesional pusieron en alto el nombre de México y de la región lagunera en los centros hospitalarios más importantes de la Unión Americana.

Aunque su sangre tenía raíces libanesas -de donde provenían sus padres, Don Antonio Achem Asse (f) y doña Samia Karam (f)-, gran parte de su vida transcurrió en Estados Unidos. Sin embargo, el doctor mantenía un cariño inquebrantable por Torreón, ciudad a la que siempre consideró su verdadero hogar y a la que regresaba cada vez que podía, para compartir momentos con sus seres queridos y renovar sus lazos con la tierra que lo vio crecer.