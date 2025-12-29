Originario de la Comarca Fallece en Florida el destacado médico lagunero Sami René Achem Karam
Quien enaltece el nombre de Torreón en cualquier parte del mundo, siempre es digno de mencionar de una manera tan cabal como el doctor Sami René Achem Karam, el reconocimiento es doble.
Torreón, Coahuila - La comunidad médica y la sociedad lagunera se encuentran de luto tras el fallecimiento del Doctor Sami René Achem Karam, ocurrido este domingo en la ciudad de Jacksonville, Florida.
Reconocido internacionalmente como una eminencia en el campo de la gastroenterología, el doctor. Achem deja tras de sí un legado de excelencia académica y calidez humana.
El médico Achem Karam destacó desde temprana edad por su brillantez intelectual, lo que lo llevó a cruzar fronteras para consolidar una carrera excepcional en los Estados Unidos.
Durante décadas, fue una figura clave en instituciones de prestigio, donde no solo transformó la vida de incontables pacientes, sino que también contribuyó al avance de la medicina digestiva a través de la investigación y la docencia.
UN PILAR PARA SU FAMILIA Y LA MEDICINA
Más allá de sus logros científicos y sus múltiples reconocimientos en el extranjero, Sami René fue descrito por sus allegados como un hombre íntegro, profundamente dedicado a su familia y orgulloso de sus raíces.
Le sobreviven su esposa, la señora Pilar Ayala de Achem, quien fue su compañera de vida y apoyo fundamental en su exitosa trayectoria, así como sus tres hijos: Cristina, Diana y Sami Achem.
Su memoria continuará viva también en el corazón de sus nietos: Andrew, Ana Lucía, Kristen, Nolan y Mason, quienes fueron motivo de gran orgullo para el doctor en sus últimos años.
LEGADO PERMANENTE
El Dr. Achem Karam es recordado en el gremio médico como un “maestro de maestros”, cuya visión y rigor profesional pusieron en alto el nombre de México y de la región lagunera en los centros hospitalarios más importantes de la Unión Americana.
Aunque su sangre tenía raíces libanesas -de donde provenían sus padres, Don Antonio Achem Asse (f) y doña Samia Karam (f)-, gran parte de su vida transcurrió en Estados Unidos. Sin embargo, el doctor mantenía un cariño inquebrantable por Torreón, ciudad a la que siempre consideró su verdadero hogar y a la que regresaba cada vez que podía, para compartir momentos con sus seres queridos y renovar sus lazos con la tierra que lo vio crecer.
Además del amor por su tierra que lo vio nacer el 15 de agosto de 1949, adquirió el ejemplo de integridad de su padre, la dedicación al trabajo y el respeto por los demás, en tanto que de su madre adquirió el deseo de superación constante y la motivación al estadio, características que lo llevaron a ocupar puestos en la investigación médica en instituciones de reconocimiento internacional, como la Clínica Mayo, en Jacksonville, Florida, donde se desempeñó como consultante clínico y profesor en la Facultad de Medicina de ese prestigiado hospital.
Sami René, junto con sus hermanos Antonio, Sylvia, Martha y Leila, pasó su infancia y adolescencia en las aulas del Instituto Francés de La Laguna, con enseñanzas lasallistas que tanto lo inspiraron.
Al término de su instrucción en bachillerato, viajó por un año a Beirut, Líbano para estudiar inglés y a su regreso elige estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde descubre el gusto por la investigación médica y la docencia, encontrando en los Estados Unidos el lugar para desarrollar su potencial profesional orientado al estudio de las enfermedades del esófago.
Descanse en paz el Dr. Sami René Achem Karam.