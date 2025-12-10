Paquetazo arancelario de Morena golpea directamente a la industria de Coahuila

Torreón
/ 10 diciembre 2025
    Paquetazo arancelario de Morena golpea directamente a la industria de Coahuila
    Marcelo Torres exigió detener la aprobación “a ciegas” del nuevo esquema arancelario. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El diputado Marcelo Torres advirtió que la iniciativa federal afectará a los sectores exportadores y encarecerá insumos para miles de MIPYMES del estado

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres, advirtió que el anteproyecto de aranceles impulsado por el Gobierno Federal y Morena representa una amenaza directa para la economía de Coahuila, uno de los estados más productivos y exportadores del país.

“Este paquetazo arancelario no es una estrategia, es una ocurrencia sin sustento, que pretende modificar mil 463 fracciones arancelarias en 17 sectores completos sin estudios serios.

“El Centro de Estudios de Finanzas Públicas ya dijo que no cuenta con información suficiente para estimar el impacto recaudatorio, pero Morena insiste en aprobarlo a ciegas”, señaló.

El legislador destacó que Coahuila —segundo lugar nacional en exportaciones manufactureras, y líder en autopartes, maquinaria, metalmecánica y equipo de transporte— será uno de los estados más afectados.

Subrayó que la medida también tiene efectos severos para las MIPYMES coahuilenses. “Las pequeñas empresas que compran maquinaria, refacciones, químicos o componentes importados verán incrementos inmediatos en sus costos.

Morena presume que la inflación general casi no se moverá, pero las familias y negocios de Coahuila sí van a resentir en su operación diaria, en su producción y en su bolsillo”, explicó.

Torres Cofiño también denunció que el esquema carece de controles institucionales. “No hay cláusula de revisión, no hay vigencia temporal, no hay análisis de competencia, no hay obligación de transparentar resultados.

Es un terreno tóxico para la discrecionalidad, la corrupción y el uso político de la política arancelaria. Coahuila no puede ser rehén de decisiones económicas mal diseñadas”, aseguró. Finalmente, el diputado cuestionó la falta de dominio técnico del oficialismo para defender su propuesta.

Temas


Diputados
Aranceles

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

