Policía de Torreón obtiene certificación internacional CALEA, destacan baja delictiva

Torreón
/ 21 enero 2026
    Policía de Torreón obtiene certificación internacional CALEA, destacan baja delictiva
    El alcalde Román Cepeda y mandos policiales durante la presentación de la acreditación CALEA. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El reconocimiento avala estándares de profesionalización y coincide con una baja en delitos de alto impacto en el municipio

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón recibió la acreditación internacional de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), reconocimiento que avala el cumplimiento de altos estándares en profesionalización, operación policial y servicio a la ciudadanía.

Durante la tercera reunión semanal de seguridad, el alcalde Román Cepeda presentó la certificación y subrayó que este logro es resultado de la coordinación permanente entre los tres órdenes de Gobierno, así como de la voluntad política para fortalecer a la corporación.

“El tema de seguridad tiene que ver con voluntad, coordinación y compromiso. Cuando estos elementos no existen, las estrategias no funcionan”, afirmó el Presidente Municipal, quien destacó que la inversión presupuestal para dignificar a la policía ha permitido posicionar a Torreón como la tercera ciudad más segura del país entre municipios con más de 500 mil habitantes.

En su intervención, el director de la Policía de Torreón, comisario Alfredo Flores Originales, reconoció el respaldo del Alcalde y presentó el balance del índice delictivo correspondiente a la semana del 12 al 18 de enero, el cual refleja una tendencia a la baja en delitos de alto impacto.

De acuerdo con el reporte, el robo a local comercial con violencia se redujo a cero eventos, mientras que el robo de vehículo registró únicamente tres incidentes. En materia de detenciones, 103 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público y 100 más remitidas ante el Juez Calificador. Asimismo, el Grupo de Reacción Torreón realizó 24 detenciones relacionadas con delitos contra la salud.

El comisario Flores Originales destacó también la eficacia del sistema de videovigilancia para la recuperación de vehículos robados, así como los resultados de la estrategia de proximidad social.

Al cierre de 2025, la corporación consolidó 285 grupos de WhatsApp con la ciudadanía, herramienta que ha permitido una respuesta más rápida y comunicación directa con los vecinos; para 2026, se proyecta duplicar esta cifra.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

