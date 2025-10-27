Paso Vial Villa Florida reducirá tiempos de traslado y elevará la plusvalía en la zona

Torreón
/ 27 octubre 2025
    Paso Vial Villa Florida reducirá tiempos de traslado y elevará la plusvalía en la zona
    Vecinos del sector Villa Florida respaldaron el proyecto tras conocer los resultados del estudio de factibilidad. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La obra, respaldada por un colectivo vecinal, prevé un aumento de hasta 25 por ciento en la plusvalía de las propiedades de la zona

TORREÓN, COAH.- El proyecto de ampliación del Paso Vial Villa Florida fue validado por un peritaje técnico independiente que confirmó su factibilidad y los beneficios que traerá para la movilidad, el desarrollo urbano y la calidad de vida de los habitantes del norte de la ciudad.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, informó que, tras el dictamen favorable emitido por la consultora AICI, la administración municipal continuará con las adecuaciones necesarias para habilitar un segundo carril que optimizará el flujo vehicular en la zona.

El funcionario destacó que el estudio fue financiado con recursos municipales y solicitado por un colectivo vecinal interesado en conocer los impactos de la obra.

El resultado del peritaje, elaborado por el ingeniero Manuel Antonio López Torres, confirmó que la ampliación reducirá los tiempos de traslado y contribuirá a una mejor conectividad vial.

Según el informe, la intervención se considera estratégica y sustentable, alineada con las políticas nacionales de modernización urbana. El diagnóstico identificó una alta densidad vehicular en horas pico, con frecuentes congestionamientos que afectan la circulación en el bulevar principal del fraccionamiento.

Además, se estima que la obra podría generar un incremento de entre 15 y 25 por ciento en la plusvalía de las propiedades cercanas, al mejorar la movilidad, la seguridad y el atractivo habitacional y comercial del sector.

Von Bertrab reiteró que la administración del alcalde Román Cepeda mantiene el compromiso de atender las inquietudes de la ciudadanía, garantizar la transparencia en los procesos técnicos y avanzar en proyectos que impulsen el desarrollo ordenado de Torreón.

