Patrullas fijas y videovigilancia, la nueva fórmula contra el delito en Torreón

Torreón
/ 10 diciembre 2025
    Patrullas fijas y videovigilancia, la nueva fórmula contra el delito en Torreón
    El comisario subrayó que la permanencia de estas unidades en puntos asignados por tiempos específicos es clave para intensificar la vigilancia y la respuesta inmediata. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Las autoridades destacan mejores tiempos de respuesta y la recuperación de bienes robados gracias al sistema integral de seguridad

TORREÓN, COAH.- Para reforzar la paz social y mantener una presencia policial más cercana, el Ayuntamiento de Torreón puso en marcha una nueva fase en su estrategia de seguridad basada en la ubicación estratégica de 30 patrullas en zonas de alta afluencia.

El comisario Alfredo Flores Originales informó durante la reunión semanal de seguridad que estas unidades permanecerán en puntos determinados por tiempos específicos, con el objetivo de fortalecer la vigilancia, mejorar la capacidad de respuesta y disuadir actividades delictivas.

TE PUEDE INTERESAR: Hasta un 48% de empleadores en la región norte, entre ellos Coahuila, necesitarán más personal

La estrategia forma parte de un esquema integral que articula esfuerzos municipales, estatales y federales, apoyado por sistemas de videovigilancia que permiten la detención de delincuentes y la recuperación de bienes.

Durante el periodo del 1 al 7 de diciembre, la Dirección de la Policía Municipal reportó 95 detenciones turnadas al Ministerio Público y 143 remitidos al Juez Calificador. Además, se brindaron 51 asistencias a la ciudadanía, principalmente apoyo vial y traslados.

En el Centro de Justicia Municipal se informó que las principales causas de remisión siguen siendo personas intoxicadas y alteración del orden en la vía pública.

Las áreas de Tránsito y Vialidad, Protección Civil, Bomberos e Inspección y Verificación también presentaron resultados: desde el control de pirotecnia —con tres detenciones— hasta la atención de reportes por vehículos chatarra y ruido excesivo en establecimientos.

Temas


Reuniones
Seguridad

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero por más de 73 millones de pesos.

‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte
true

Saltillo: Javier Díaz González y su primer informe de gobierno
El denunciante dijo que apelará la resolución judicial, al considerar que su caso debía sentar un precedente en la aplicación objetiva de la Ley Olimpia y la perspectiva de género.

Coahuila: absuelven a la primera mujer llevada a juicio aplicando la Ley Olimpia
Explicó que si bien el ISN no es el único factor que toman en cuenta las empresas, sí le restará competitividad al Estado y ayudará a la Entidad vecina a llevar inversión.

Atraería ISN de Nuevo León más IED... ¡a Saltillo!

true

Largo pasillo a la salida
Diciembre impulsa el uso de plataformas como DrawNames, Pikkado y Elfster, que facilitan los intercambios de regalos con herramientas automatizadas para coordinar participantes y realizar sorteos

5 plataformas para organizar intercambios navideños fácilmente: así funcionan
true

Se puede decir... Que Trump vuelve a ‘amenazar’
Ana Corina Sosa, hija de Machado, recibió el premio en representación de su madre.

Salió María Corina Machado de Venezuela en barco para intentar llegar a Oslo: NYT