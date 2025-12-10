Patrullas fijas y videovigilancia, la nueva fórmula contra el delito en Torreón

TORREÓN, COAH.- Para reforzar la paz social y mantener una presencia policial más cercana, el Ayuntamiento de Torreón puso en marcha una nueva fase en su estrategia de seguridad basada en la ubicación estratégica de 30 patrullas en zonas de alta afluencia.

El comisario Alfredo Flores Originales informó durante la reunión semanal de seguridad que estas unidades permanecerán en puntos determinados por tiempos específicos, con el objetivo de fortalecer la vigilancia, mejorar la capacidad de respuesta y disuadir actividades delictivas.

La estrategia forma parte de un esquema integral que articula esfuerzos municipales, estatales y federales, apoyado por sistemas de videovigilancia que permiten la detención de delincuentes y la recuperación de bienes.

Durante el periodo del 1 al 7 de diciembre, la Dirección de la Policía Municipal reportó 95 detenciones turnadas al Ministerio Público y 143 remitidos al Juez Calificador. Además, se brindaron 51 asistencias a la ciudadanía, principalmente apoyo vial y traslados.

En el Centro de Justicia Municipal se informó que las principales causas de remisión siguen siendo personas intoxicadas y alteración del orden en la vía pública.

Las áreas de Tránsito y Vialidad, Protección Civil, Bomberos e Inspección y Verificación también presentaron resultados: desde el control de pirotecnia —con tres detenciones— hasta la atención de reportes por vehículos chatarra y ruido excesivo en establecimientos.