Hasta un 48% de empleadores en la región norte, entre ellos Coahuila, necesitarán más personal

En la Región Norte (Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas) un 48% de los empleadores contempla incrementar sus requerimientos de talento durante el primer trimestre de 2026, señaló Sayra Gallegos Zúñiga.

La Gerente de Negocios de Manpower en Ciudad Juárez indicó que los empleadores de la Región Norte reportaron una Tendencia Neta de 33% para el 1T26 según la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower Group, cifra que fue superior en comparación a la tendencia nacional que fue de 24%.

Además de quienes contemplan aumentar sus requerimientos de talento en la Región Norte, un 14% contempla reducirlos durante el 1T26, un 27% no espera hacer cambios y el 11% restante no sabe si hará cambios durante el primer trimestre del año.

La cautela económica es lo que redefine las estrategias laborales, entre las organizaciones que anticipan reducciones de personal, poco más de una cuarta parte (26%) señala que los desafíos económicos que se enfrentan son una causa importante que motiva está disminución.

Asimismo, los empleadores que no tienen certeza de cómo cambiará su plantilla durante el 1T26 indican que, en 27% de los casos, esta incertidumbre se debe la variabilidad en las necesidades de los clientes, lo que dificulta prever la demanda de talento para el inicio de 2026.

En el caso de las organizaciones que planean incrementar su plantilla de personal en el 1T26, los motivos principales son puesta en marcha de proyectos temporales (28%), crecimiento del negocio (28%), avances tecnológicos (26%), iniciativas de diversidad (25%), nuevos perfiles por cambio de habilidades (22%) y apertura de nuevas áreas de negocio (21%).

Finalmente todos los sectores pronostican intenciones de contratación positivas, algunos superiores a la tendencia neta de empleo nacional, aunque los más optimistas son finanzas y seguros (49%), así como servicios profesionales, científicos y técnicos (31%) y construcción y bienes raíces (25%).