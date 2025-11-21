Permanecerán cerrados indefinidamente los carriles inferiores del Puente Solidaridad en Torreón

Torreón
/ 21 noviembre 2025
    Permanecerán cerrados indefinidamente los carriles inferiores del Puente Solidaridad en Torreón
    Elementos de la Policía de Acción y Reacción supervisan el filtro de seguridad en la parte alta del Puente Solidaridad. FOTO: SANDAR GÓMEZ/ VANGUARDIA

El objetivo es centralizar el flujo vehicular por la parte alta del puente, donde elementos de la PAR operan un filtro de seguridad equipado con cámaras de vigilancia

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón confirmó que el paso vehicular bajo el Puente Solidaridad, que conecta con Gómez Palacio, permanecerá cerrado sin fecha definida de reapertura.

El comisario Alfredo Flores Originales explicó que esta medida responde a una estrategia de blindaje implementada desde octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Torreón exhorta a cerrar 2025 con resultados y seguridad pública

El objetivo es centralizar el flujo vehicular por la parte alta del puente, donde elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) operan un filtro de seguridad equipado con cámaras de vigilancia.

“Esto no va a cambiar hasta que ordenen desde arriba; es un trato para cerrar esta vía y asegurar un Torreón seguro”, señaló el mando policial.

Adicionalmente, destacó el refuerzo en la vigilancia regional con el nuevo cuartel de la Policía Estatal en la Flor de Jimulco.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

