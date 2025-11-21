Permanecerán cerrados indefinidamente los carriles inferiores del Puente Solidaridad en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón confirmó que el paso vehicular bajo el Puente Solidaridad, que conecta con Gómez Palacio, permanecerá cerrado sin fecha definida de reapertura.

El comisario Alfredo Flores Originales explicó que esta medida responde a una estrategia de blindaje implementada desde octubre.

El objetivo es centralizar el flujo vehicular por la parte alta del puente, donde elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) operan un filtro de seguridad equipado con cámaras de vigilancia.

“Esto no va a cambiar hasta que ordenen desde arriba; es un trato para cerrar esta vía y asegurar un Torreón seguro”, señaló el mando policial.

Adicionalmente, destacó el refuerzo en la vigilancia regional con el nuevo cuartel de la Policía Estatal en la Flor de Jimulco.