Pide diputado federal por Coahuila al IMSS asegurar la atención en guarderías hasta la apertura de los nuevos centros CECI

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    Pide diputado federal por Coahuila al IMSS asegurar la atención en guarderías hasta la apertura de los nuevos centros CECI
    Marcelo Torres Cofiño califica de vital el apoyo de las guarderías para las madres de familia de la Comarca Lagunera. SANDRA GÓMEZ

Marcelo Torres Cofiño impulsa proposición en la Cámara Baja

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de asegurar que la atención infantil no se interumpa, el legislador federal panista por Coahuila, Marcelo Torres Cofiño impulsó una proposición con punto de acuerdo dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), solicitando que no se suspendan las guarderías vigentes en tanto se consolida el esquema de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

La iniciativa pretende proteger la estancia de los menores cuyos espacios podrían verse en riesgo por el vencimiento de convenios con guarderías subrogadas a lo largo de 2026, brindando además certidumbre a los usuarios sobre la disponibilidad del servicio con miras a 2027.

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El congresista enfatizó que, si bien la modernización y expansión de la infraestructura de cuidados es un avance favorable, resulta indispensable evitar la clausura o baja de instalaciones en funcionamiento previo a que las nuevas sedes operen formalmente con el equipamiento adecuado.

“Si una madre que trabaja se queda sin este apoyo, se ve obligada a recortar sus horas laborales, asumir costos inalcanzables en el sector privado o incluso dejar su puesto de trabajo”, subrayó Torres Cofiño.

Destacó la urgencia de esta medida en la Comarca Lagunera, zona donde estos espacios brindan soporte vital a miles de familias y representan un pilar clave para la productividad de los trabajadores.

En este sentido, el exhorto plantea como criterio esencial que ningún recinto indispensable para la cobertura actual detenga sus actividades mientras no exista una alternativa operativa equivalente y accesible, ajustada siempre a los estándares normativos de seguridad y atención.

De igual manera, el representante parlamentario requirió que la institución realice un relevamiento a nivel nacional sobre los planteles con contratos próximos a vencer, la población infantil involucrada y el plan de apertura de los CECI destinados a suplirlos.

La moción incluye la entrega de un balance pormenorizado enfocado en Coahuila, Durango y la Comarca Lagunera, a fin de dimensionar las implicaciones del término de los convenios y definir las soluciones para los beneficiarios.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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