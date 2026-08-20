Pide diputado federal por Coahuila al IMSS asegurar la atención en guarderías hasta la apertura de los nuevos centros CECI

La iniciativa pretende proteger la estancia de los menores cuyos espacios podrían verse en riesgo por el vencimiento de convenios con guarderías subrogadas a lo largo de 2026, brindando además certidumbre a los usuarios sobre la disponibilidad del servicio con miras a 2027.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de asegurar que la atención infantil no se interumpa, el legislador federal panista por Coahuila , Marcelo Torres Cofiño impulsó una proposición con punto de acuerdo dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), solicitando que no se suspendan las guarderías vigentes en tanto se consolida el esquema de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

El congresista enfatizó que, si bien la modernización y expansión de la infraestructura de cuidados es un avance favorable, resulta indispensable evitar la clausura o baja de instalaciones en funcionamiento previo a que las nuevas sedes operen formalmente con el equipamiento adecuado.

“Si una madre que trabaja se queda sin este apoyo, se ve obligada a recortar sus horas laborales, asumir costos inalcanzables en el sector privado o incluso dejar su puesto de trabajo”, subrayó Torres Cofiño.

Destacó la urgencia de esta medida en la Comarca Lagunera, zona donde estos espacios brindan soporte vital a miles de familias y representan un pilar clave para la productividad de los trabajadores.

En este sentido, el exhorto plantea como criterio esencial que ningún recinto indispensable para la cobertura actual detenga sus actividades mientras no exista una alternativa operativa equivalente y accesible, ajustada siempre a los estándares normativos de seguridad y atención.

De igual manera, el representante parlamentario requirió que la institución realice un relevamiento a nivel nacional sobre los planteles con contratos próximos a vencer, la población infantil involucrada y el plan de apertura de los CECI destinados a suplirlos.

La moción incluye la entrega de un balance pormenorizado enfocado en Coahuila, Durango y la Comarca Lagunera, a fin de dimensionar las implicaciones del término de los convenios y definir las soluciones para los beneficiarios.