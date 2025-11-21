Plaza Mayor de Torreón se viste de fiesta con el arranque de la temporada navideña

TORREÓN, COAH.— La instalación del árbol navideño monumental comenzó la mañana de este viernes en la explanada de la Plaza Mayor, donde autoridades municipales informaron que estará listo la próxima semana.

La estructura, que año con año se convierte en punto de encuentro para miles de familias de Torreón, destaca por su altura y sus decoraciones luminosas que iluminarán las noches decembrinas.

Como parte de los preparativos de la temporada, también se inició la colocación del Nacimiento Monumental y de las villas navideñas a un costado de las escalinatas.

Las figuras fueron seleccionadas para preservar la tradición y el espíritu de la época, mientras que las villas recrean escenarios típicos que buscan envolver a los visitantes en un ambiente cálido y festivo.

Por instrucciones del DIF Coahuila y el DIF Torreón, alrededor de 50 personas participan de manera coordinada en el montaje del árbol y demás elementos decorativos, en un esfuerzo conjunto que refleja el compromiso institucional y ciudadano para ofrecer un espacio digno para la convivencia.

Los festejos navideños en Torreón tradicionalmente se extienden desde inicios de diciembre y hasta los primeros días de enero, con atractivos como la Villa Navideña, juegos familiares, espectáculos y actividades culturales.

Las autoridades señalaron que este año la ciudad contará con más de 30 kilómetros de series luminosas distribuidas en el Centro Histórico y las principales vialidades, con diseños que realzan la arquitectura local y crean un ambiente nocturno alegre y colorido.

Los ornamentos permanecerán instalados hasta el 6 de enero, y desde ahora varios ya pueden apreciarse en calles, plazas y edificios públicos.

En la Presidencia Municipal fueron colocados dos ángeles de ocho metros de altura, acompañados de 20 cristales de hielo iluminados con 3 mil 853 luces, piezas que ya se perfilan como uno de los principales atractivos para habitantes y visitantes.