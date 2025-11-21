Impulsa Ramos Arizpe programa de atención y bienestar animal

Coahuila
/ 21 noviembre 2025
    Impulsa Ramos Arizpe programa de atención y bienestar animal
    A través de Brigadas Ramos Arizpe 2025 se llevaron servicios veterinarios a diversas zonas del municipio. FOTO: CORTESÍA

Se realizaron 17 jornadas de esterilización, vacunación y desparasitación el presente año

El DIF Municipal presentó los avances del programa de atención y bienestar animal implementado durante 2025, mediante el cual se acercaron servicios veterinarios preventivos a distintos sectores de Ramos Arizpe en coordinación con la Secretaría de Salud. Las acciones formarán parte del próximo Informe de Gobierno.

A través de las Brigadas Ramos Arizpe 2025 se realizaron 17 jornadas especializadas de esterilización, vacunación y desparasitación en colonias, plazas públicas y comunidades rurales, con el objetivo de mejorar la salud animal y reducir riesgos sanitarios en la población.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Ramos Arizpe limpieza y mantenimiento urbano en diversos sectores

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó que este programa promueve una corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía al fomentar el cuidado adecuado de las mascotas.

$!Las brigadas para animales se efectuaron en colonias, plazas y comunidades rurales.
Las brigadas para animales se efectuaron en colonias, plazas y comunidades rurales. FOTO: CORTESÍA

Sostuvo que la atención preventiva resulta clave para proteger tanto a los animales como a las familias.

“Cuando cuidamos a nuestras mascotas, cuidamos a nuestras familias. Cada jornada es un acto de empatía y responsabilidad que fortalece la salud y el bienestar de todo Ramos Arizpe”

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe celebra la Revolución Mexicana con desfile cívico

Durante las jornadas se contabilizaron 474 esterilizaciones, 569 vacunas aplicadas, 322 desparasitaciones, además de 1,053 vacunas administradas casa por casa.

Estos resultados contribuyeron a reforzar la salud pública, prevenir enfermedades y fortalecer la cultura de tenencia responsable en el municipio.

Temas


Animales
Cuidado Animal
Cuidados

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
true

POLITICÓN: Congreso de Coahuila busca tipificar como delito los deepfakes con contenido íntimo
Ley Nicole

Ley Nicole
true

Nos hablan, pero no nos oyen: Gen Z
true

Jóvenes, entre la violencia y la ausencia de humanismo
true

Vive la Presidenta la peor crisis de su corto gobierno