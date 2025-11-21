Impulsa Ramos Arizpe programa de atención y bienestar animal

El DIF Municipal presentó los avances del programa de atención y bienestar animal implementado durante 2025, mediante el cual se acercaron servicios veterinarios preventivos a distintos sectores de Ramos Arizpe en coordinación con la Secretaría de Salud. Las acciones formarán parte del próximo Informe de Gobierno.

A través de las Brigadas Ramos Arizpe 2025 se realizaron 17 jornadas especializadas de esterilización, vacunación y desparasitación en colonias, plazas públicas y comunidades rurales, con el objetivo de mejorar la salud animal y reducir riesgos sanitarios en la población.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó que este programa promueve una corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía al fomentar el cuidado adecuado de las mascotas.