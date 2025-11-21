Impulsa Ramos Arizpe programa de atención y bienestar animal
Se realizaron 17 jornadas de esterilización, vacunación y desparasitación el presente año
El DIF Municipal presentó los avances del programa de atención y bienestar animal implementado durante 2025, mediante el cual se acercaron servicios veterinarios preventivos a distintos sectores de Ramos Arizpe en coordinación con la Secretaría de Salud. Las acciones formarán parte del próximo Informe de Gobierno.
A través de las Brigadas Ramos Arizpe 2025 se realizaron 17 jornadas especializadas de esterilización, vacunación y desparasitación en colonias, plazas públicas y comunidades rurales, con el objetivo de mejorar la salud animal y reducir riesgos sanitarios en la población.
La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó que este programa promueve una corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía al fomentar el cuidado adecuado de las mascotas.
Sostuvo que la atención preventiva resulta clave para proteger tanto a los animales como a las familias.
“Cuando cuidamos a nuestras mascotas, cuidamos a nuestras familias. Cada jornada es un acto de empatía y responsabilidad que fortalece la salud y el bienestar de todo Ramos Arizpe”
Durante las jornadas se contabilizaron 474 esterilizaciones, 569 vacunas aplicadas, 322 desparasitaciones, además de 1,053 vacunas administradas casa por casa.
Estos resultados contribuyeron a reforzar la salud pública, prevenir enfermedades y fortalecer la cultura de tenencia responsable en el municipio.