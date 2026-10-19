Policía de Torreón atiende cuatro reportes de perros en riesgo; uno fue rescatado tras ser atropellado

Leonardo López Vázquez, encargado de la Unidad Canina, informó que cada uno de los casos ha requerido atención y seguimiento, a partir de los reportes realizados por ciudadanos que detectaron animales en condiciones de riesgo.

TORREÓN, COAH.- Cuatro reportes de perros en situación de vulnerabilidad han sido atendidos en lo que va del año por la Unidad Canina de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, entre ellos el rescate de una perrita atropellada en el bulevar Mieleras, que actualmente se recupera de sus lesiones y ya encontró una familia dispuesta a adoptarla.

Uno de estos servicios permitió auxiliar a la perrita que ahora lleva por nombre “Chispas”, la cual fue localizada tras sufrir un atropellamiento y permanece bajo cuidados veterinarios mientras avanza su recuperación.

Además de recibir atención médica, el animal tendrá una segunda oportunidad, luego de que una familia decidió adoptarlo y ofrecerle un hogar una vez que sus condiciones de salud lo permitan.

El responsable de la Unidad Canina destacó la importancia de los reportes ciudadanos para intervenir oportunamente en situaciones que ponen en peligro a los animales, así como la coordinación con especialistas para brindarles la atención necesaria.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones de servicio a la comunidad que realizan sus elementos, más allá de las labores habituales de vigilancia y seguridad.

La corporación reiteró que mantendrá la atención y seguimiento a los reportes relacionados con animales en situación de vulnerabilidad, con el propósito de favorecer su recuperación y, cuando sea posible, facilitar que encuentren un hogar.