Policía de Torreón atiende cuatro reportes de perros en riesgo; uno fue rescatado tras ser atropellado

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    Policía de Torreón atiende cuatro reportes de perros en riesgo; uno fue rescatado tras ser atropellado
    Chispas se recupera de las lesiones que sufrió tras ser atropellada en el bulevar Mieleras y ya tiene una familia dispuesta a adoptarla. SANDRA GÓMEZ

La Unidad Canina de Torreón ha atendido cuatro reportes de perros en situación de vulnerabilidad; entre ellos, el de Chispas, una perrita atropellada que se recupera y será adoptada

TORREÓN, COAH.- Cuatro reportes de perros en situación de vulnerabilidad han sido atendidos en lo que va del año por la Unidad Canina de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, entre ellos el rescate de una perrita atropellada en el bulevar Mieleras, que actualmente se recupera de sus lesiones y ya encontró una familia dispuesta a adoptarla.

Leonardo López Vázquez, encargado de la Unidad Canina, informó que cada uno de los casos ha requerido atención y seguimiento, a partir de los reportes realizados por ciudadanos que detectaron animales en condiciones de riesgo.

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Uno de estos servicios permitió auxiliar a la perrita que ahora lleva por nombre “Chispas”, la cual fue localizada tras sufrir un atropellamiento y permanece bajo cuidados veterinarios mientras avanza su recuperación.

Además de recibir atención médica, el animal tendrá una segunda oportunidad, luego de que una familia decidió adoptarlo y ofrecerle un hogar una vez que sus condiciones de salud lo permitan.

El responsable de la Unidad Canina destacó la importancia de los reportes ciudadanos para intervenir oportunamente en situaciones que ponen en peligro a los animales, así como la coordinación con especialistas para brindarles la atención necesaria.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones de servicio a la comunidad que realizan sus elementos, más allá de las labores habituales de vigilancia y seguridad.

La corporación reiteró que mantendrá la atención y seguimiento a los reportes relacionados con animales en situación de vulnerabilidad, con el propósito de favorecer su recuperación y, cuando sea posible, facilitar que encuentren un hogar.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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