Policía de Torreón sella su compromiso con la excelencia: obtiene reacreditación internacional CALEA

TORREÓN, COAH.– La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón ha logrado con éxito la reacreditación por parte de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), el máximo estándar en seguridad pública a nivel internacional. Este logro se confirmó durante la Conferencia de Otoño de CALEA, llevada a cabo en Jacksonville, Florida, del 12 al 15 de noviembre.

Esta distinción, que se otorga por un periodo de cuatro años, valida el estricto apego de la corporación a los estándares internacionales en materia de desempeño, transparencia, profesionalización y protocolos de actuación policial.

