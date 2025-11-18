Policía de Torreón sella su compromiso con la excelencia: obtiene reacreditación internacional CALEA
La DSPM de Torreón presentó resultados ante la Comisión de Revisión y logró veredicto unánime tras auditorías en línea y visita presencial
TORREÓN, COAH.– La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón ha logrado con éxito la reacreditación por parte de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), el máximo estándar en seguridad pública a nivel internacional. Este logro se confirmó durante la Conferencia de Otoño de CALEA, llevada a cabo en Jacksonville, Florida, del 12 al 15 de noviembre.
Esta distinción, que se otorga por un periodo de cuatro años, valida el estricto apego de la corporación a los estándares internacionales en materia de desempeño, transparencia, profesionalización y protocolos de actuación policial.
El proceso culminó con una audiencia ante la Comisión de Revisión, donde el representante de acreditación de la DSPM presentó los resultados y el compromiso institucional. El veredicto fue unánime, reconociendo el riguroso cumplimiento de los requisitos verificados a través de una auditoría en línea en junio y una visita presencial de evaluadores en agosto.
La presencia de la delegación de Torreón en la conferencia también incluyó capacitación especializada sobre modelos innovadores de operación, manejo de emergencias y atención ciudadana, fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas del personal.
La reacreditación CALEA es un testimonio del trabajo coordinado entre el gobernador, el alcalde y el director de la Policía Municipal, cimentando una estrategia integral de seguridad enfocada en la prevención y la confianza ciudadana, y reafirmando el compromiso de la DSPM con la mejora continua en beneficio de las familias de Torreón.