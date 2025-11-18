Retiran cada mes 45 a 50 vehículos que ofrecen viajes por plataformas digitales en Torreón

Torreón
/ 18 noviembre 2025
    Retiran cada mes 45 a 50 vehículos que ofrecen viajes por plataformas digitales en Torreón
    Choferes de plataformas como Uber y Didi son notificados para regularizar su situación ante las autoridades. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Los vehículos se retiran por no estar registrados en el padrón estatal, incumpliendo reglamentos que buscan garantizar la seguridad de usuarios y conductores

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Transporte de Torreón retira en promedio cada mes entre 45 y 50 vehículos particulares que ofrecen viajes mediante plataformas digitales como Uber o Didi, por no estar registrados en el padrón estatal.

Estas acciones buscan regularizar el servicio y garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los conductores, promoviendo la competencia leal con los taxis concesionados. Además, se han detectado intentos de algunos choferes por evadir los filtros a través de rutas alternas o el uso de aplicaciones para evitar la ubicación de los retenes.

TE PUEDE INTERESAR: Debe ser ‘una señal de alerta’ para Coahuila el eventual paro de maiceros, cañeros y transportistas

César Alvarado, titular de la dependencia municipal, informó que de manera itinerante instalan un filtro, mismo que continuará durante lo que resta del año, lo cual permite una mayor cobertura en distintos horarios y días.

Indicó que el retiro se da en cumplimiento del reglamento y las normas vigentes, que establecen que este tipo de vehículos deben estar registrados ante la autoridad estatal.

Asimismo, hizo un llamado a los propietarios de vehículos que trabajan en aplicaciones a acudir a regularizar su situación ante las autoridades correspondientes, advirtiendo que las sanciones pueden incluir multas y el resguardo del vehículo hasta que se solventen las irregularidades.

Se deben cumplir con los requisitos municipales, que incluyen la obtención de la licencia de conducir tipo ‘D’ y el Tarjetón de Identificación del Operador emitido por la autoridad de transporte local, además de presentar el comprobante de verificación ecológica vigente y la tarjeta de circulación de Coahuila.

El funcionario explicó que las revisiones se desarrollan bajo un esquema de actuación que incluye reuniones previas con los concesionarios de transporte, donde se exponen dudas, sugerencias e inquietudes, además de proporcionar los reportes ciudadanos realizados a través de la línea 073.

