Policías de Torreón se preparan para recibir a visitantes del Mundial 2026

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la atención al turista y estrechar la cercanía con la ciudadanía, la Dirección de Turismo Municipal de Torreón inició el programa de capacitación “Trato de primer contacto con el turista e Identidad Torreonense”, dirigido a 35 elementos de la Dirección de Seguridad Pública.

El director de Turismo, Guillermo Martínez Ávila, explicó que esta acción busca preparar al personal de seguridad para ofrecer un servicio más cálido, eficiente y orientado al visitante, de cara al partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se disputará este sábado en la ciudad, y a otros eventos nacionales e internacionales que puedan tener lugar en el municipio.

