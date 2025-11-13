Policías de Torreón se preparan para recibir a visitantes del Mundial 2026
Turismo Municipal impulsa formación en hospitalidad e identidad local para mejorar la experiencia del visitante
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la atención al turista y estrechar la cercanía con la ciudadanía, la Dirección de Turismo Municipal de Torreón inició el programa de capacitación “Trato de primer contacto con el turista e Identidad Torreonense”, dirigido a 35 elementos de la Dirección de Seguridad Pública.
El director de Turismo, Guillermo Martínez Ávila, explicó que esta acción busca preparar al personal de seguridad para ofrecer un servicio más cálido, eficiente y orientado al visitante, de cara al partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se disputará este sábado en la ciudad, y a otros eventos nacionales e internacionales que puedan tener lugar en el municipio.
“Queremos que cada persona que llegue a Torreón —sea turista nacional, extranjero o habitante local— se sienta atendida, acompañada y bienvenida.
El gobierno del alcalde Román Cepeda impulsa una experiencia integral donde la seguridad y la hospitalidad se complementen”, señaló el funcionario.
La capacitación incluye temas sobre historia local, identidad y atractivos turísticos, además de la importancia de brindar un trato cordial y profesional.
“Estamos trabajando para que Torreón proyecte una imagen sólida y acogedora, una ciudad que recibe, orienta y cuida a quienes la visitan”, agregó Martínez Ávila.
Por su parte, el Comisario Alfredo Flores Originales, titular de Seguridad Pública, reconoció el valor del programa y destacó que contar con policías capacitados en atención al visitante fortalece la proximidad social y la confianza ciudadana.
“El esfuerzo conjunto entre dependencias refleja el compromiso del alcalde por consolidar a Torreón como un destino competitivo, seguro y con atención de primer nivel”, subrayó el mando policial.