El Met de Nueva York volverá a brillar en Torreón con La Bohème

TORREÓN, COAH.- La temporada de transmisiones de ópera del Met de Nueva York continúa en Torreón con la presentación de La Bohème, de Giacomo Puccini, que podrá disfrutarse este sábado 15 de noviembre en el Teatro Isauro Martínez.

Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), informó que la función forma parte del ciclo 2025-2026 de proyecciones en vivo desde el Metropolitan Opera House, que acerca al público lagunero algunas de las producciones más destacadas de la temporada.

TE PUEDE INTERESAR: Despliega Torreón 170 agentes viales para garantizar movilidad y seguridad

La Bohème, con libreto en italiano de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, está inspirada en las escenas de la vida bohemia de Henri Murger y se estrenó en 1896 en Turín. Ambientada en el París de 1830, la obra retrata con emoción la vida de un grupo de jóvenes artistas entre el amor, la pobreza y la amistad.