El Met de Nueva York volverá a brillar en Torreón con La Bohème

Torreón
/ 13 noviembre 2025
    El Teatro Isauro Martínez continúa acercando al público lagunero las producciones del Met de Nueva York. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La ópera de Puccini, una de las más representadas del mundo, se proyectará este sábado 15 de noviembre

TORREÓN, COAH.- La temporada de transmisiones de ópera del Met de Nueva York continúa en Torreón con la presentación de La Bohème, de Giacomo Puccini, que podrá disfrutarse este sábado 15 de noviembre en el Teatro Isauro Martínez.

Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), informó que la función forma parte del ciclo 2025-2026 de proyecciones en vivo desde el Metropolitan Opera House, que acerca al público lagunero algunas de las producciones más destacadas de la temporada.

La Bohème, con libreto en italiano de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, está inspirada en las escenas de la vida bohemia de Henri Murger y se estrenó en 1896 en Turín. Ambientada en el París de 1830, la obra retrata con emoción la vida de un grupo de jóvenes artistas entre el amor, la pobreza y la amistad.

$!El elenco incluye a Juliana Grigoryan y Freddie De Tommaso en los papeles protagónicos.
El elenco incluye a Juliana Grigoryan y Freddie De Tommaso en los papeles protagónicos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El elenco de esta transmisión incluye a Juliana Grigoryan como Mimì, Heidi Stober como Musetta, Freddie De Tommaso como Rodolfo y Lucas Meachem como Marcello, entre otros destacados intérpretes.

La función comenzará a las 12:00 horas y los boletos tienen un costo de 150 pesos para el público general y 100 pesos para estudiantes y adultos mayores.

Méndez Vigatá invitó a la ciudadanía a estar pendiente de las siguientes transmisiones del Met en Torreón: Arabella de Strauss el 22 de noviembre y Andrea Chénier de Giordano el 20 de diciembre.

La temporada continuará hasta mayo de 2026 como parte de los programas culturales impulsados por la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González.

