Por riña, clausuran salón de fiestas irregular en la colonia Miguel Alemán de Torreón

La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón informó que, derivado de un reporte ciudadano recibido alrededor de las 21:45 horas del sábado, se atendió un incidente relacionado con una riña registrada en un inmueble que operaba de manera irregular como salón de fiestas y que, a su vez, era utilizado como casa habitación, ubicado en la colonia Miguel Alemán.

Tras la atención del reporte, elementos de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con personal de Inspección y Verificación, acudieron al lugar, donde se recabó evidencia que permitió constatar que el inmueble no contaba con licencia de funcionamiento, ni con extintores, certificado de seguridad o permiso para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, incumpliendo la normatividad vigente.

Como consecuencia de la riña, se reportaron tres personas lesionadas, entre ellas un masculino que presentó un golpe en la cabeza, además de daños materiales en vehículos y viviendas cercanas al sitio de los hechos.

Al momento de la inspección, el inmueble se encontraba sin personas en su interior, por lo que se procedió a hacer responsable al propietario del predio por los hechos ocurridos y los daños ocasionados. En atención a las personas afectadas, se les solicitó llevar a cabo los convenios correspondientes con la propietaria del inmueble, a fin de que se atendieran los daños generados. Asimismo, el inspector actuante exhortó a las partes involucradas a proceder conforme a derecho para evitar mayores conflictos.