Por riña, clausuran salón de fiestas irregular en la colonia Miguel Alemán de Torreón
El lugar operaba de manera irregular como salón de fiestas y también como casa habitación
La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón informó que, derivado de un reporte ciudadano recibido alrededor de las 21:45 horas del sábado, se atendió un incidente relacionado con una riña registrada en un inmueble que operaba de manera irregular como salón de fiestas y que, a su vez, era utilizado como casa habitación, ubicado en la colonia Miguel Alemán.
Tras la atención del reporte, elementos de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con personal de Inspección y Verificación, acudieron al lugar, donde se recabó evidencia que permitió constatar que el inmueble no contaba con licencia de funcionamiento, ni con extintores, certificado de seguridad o permiso para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, incumpliendo la normatividad vigente.
Como consecuencia de la riña, se reportaron tres personas lesionadas, entre ellas un masculino que presentó un golpe en la cabeza, además de daños materiales en vehículos y viviendas cercanas al sitio de los hechos.
Al momento de la inspección, el inmueble se encontraba sin personas en su interior, por lo que se procedió a hacer responsable al propietario del predio por los hechos ocurridos y los daños ocasionados. En atención a las personas afectadas, se les solicitó llevar a cabo los convenios correspondientes con la propietaria del inmueble, a fin de que se atendieran los daños generados. Asimismo, el inspector actuante exhortó a las partes involucradas a proceder conforme a derecho para evitar mayores conflictos.
Derivado de las irregularidades detectadas y en cumplimiento a las disposiciones legales, personal de Inspección y Verificación colocó los sellos de clausura a las 00:05 horas de la madrugada de este domingo, quedando el inmueble clausurado de manera inmediata hasta que regularice su situación legal.
Al respecto, el director de Inspección y Verificación de Torreón, Pablo Fernández Llamas, señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de supervisión y vigilancia que se realizan en la ciudad, con el objetivo de detectar oportunamente establecimientos que operen fuera de la ley.
“Vamos a continuar con los operativos de supervisión y vigilancia para la detección oportuna de este tipo de incidentes y de establecimientos que operen fuera de la ley. El objetivo principal es salvaguardar la seguridad de las y los torreonenses, así como mantener el orden y la legalidad en nuestra ciudad”, expresó.
Finalmente, Fernández Llamas reiteró el llamado a propietarios de inmuebles y establecimientos a cumplir con la normatividad municipal, tramitar los permisos correspondientes y operar dentro del marco legal para evitar sanciones administrativas o la clausura de sus negocios. La Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González reafirmó su compromiso de atender los reportes ciudadanos, trabajar de manera coordinada con las corporaciones de seguridad y fortalecer las acciones preventivas para garantizar espacios seguros de convivencia.