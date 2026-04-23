Predomina violencia emocional en atenciones del CJEM Torreón

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Torreón
/ 23 abril 2026
    Predomina violencia emocional en atenciones del CJEM Torreón
    El Centro de Justicia apoya a las mujeres que sufren distintos tipos de violencia. Especial

La agresión psicológica es común y antecede a otros tipos de violencia.

TORREÓN, COAH.- A pesar de que el empoderamiento financiero ha avanzado, tener un empleo no garantiza una vida libre de agresiones para las mujeres. Así lo manifestó Cristina Gómez Rivas, titular del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM) en Torreón, quien reveló que el 80 por ciento de las usuarias actuales son económicamente activas.

La funcionaria explicó que estos datos rompen el mito de que la violencia de género se ancla únicamente a la dependencia financiera. En la actualidad, aunque la mujer posea ingresos propios, persisten patrones conductuales agresivos, situándose la violencia emocional como la principal causa de atención en el centro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/violencia-psicologica-encabeza-denuncias-de-mujeres-en-saltillo-AN19727722

Según el análisis del CJEM, la agresión psicológica es el denominador común en los expedientes, siendo el preludio de otros daños. Se manifiesta mediante el control, la manipulación y la invalidación constante de la víctima, minando su seguridad personal de forma progresiva.

“Todo inicia ahí. Las relaciones no comienzan con golpes, sino con una estructura emocional dañina que, en sus fases iniciales, suele normalizarse o pasar inadvertida”, precisó la directora.

Gómez Rivas advirtió que, tras la violencia emocional, el ciclo suele escalar hacia el contacto físico, donde los riesgos aumentan significativamente debido a la disparidad de fuerza. Asimismo, señaló que la violencia económica no ha desaparecido, sino que ha mutado: ahora se manifiesta a través de la fiscalización de los bienes o el manejo unilateral de las finanzas del hogar.

Por ello, hizo un llamado a priorizar la salud mental como herramienta para fracturar el círculo de abuso. Concluyó que el acompañamiento psicológico es el eje central para que las mujeres recuperen su autonomía emocional y construyan vínculos basados en la equidad y el respeto mutuo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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