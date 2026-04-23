Predomina violencia emocional en atenciones del CJEM Torreón

La funcionaria explicó que estos datos rompen el mito de que la violencia de género se ancla únicamente a la dependencia financiera. En la actualidad, aunque la mujer posea ingresos propios, persisten patrones conductuales agresivos, situándose la violencia emocional como la principal causa de atención en el centro.

TORREÓN, COAH.- A pesar de que el empoderamiento financiero ha avanzado, tener un empleo no garantiza una vida libre de agresiones para las mujeres. Así lo manifestó Cristina Gómez Rivas, titular del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM) en Torreón, quien reveló que el 80 por ciento de las usuarias actuales son económicamente activas.

Según el análisis del CJEM, la agresión psicológica es el denominador común en los expedientes, siendo el preludio de otros daños. Se manifiesta mediante el control, la manipulación y la invalidación constante de la víctima, minando su seguridad personal de forma progresiva.

“Todo inicia ahí. Las relaciones no comienzan con golpes, sino con una estructura emocional dañina que, en sus fases iniciales, suele normalizarse o pasar inadvertida”, precisó la directora.

Gómez Rivas advirtió que, tras la violencia emocional, el ciclo suele escalar hacia el contacto físico, donde los riesgos aumentan significativamente debido a la disparidad de fuerza. Asimismo, señaló que la violencia económica no ha desaparecido, sino que ha mutado: ahora se manifiesta a través de la fiscalización de los bienes o el manejo unilateral de las finanzas del hogar.

Por ello, hizo un llamado a priorizar la salud mental como herramienta para fracturar el círculo de abuso. Concluyó que el acompañamiento psicológico es el eje central para que las mujeres recuperen su autonomía emocional y construyan vínculos basados en la equidad y el respeto mutuo.