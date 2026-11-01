Premian a Torreón por atraer congresos y convenciones; recibe el galardón Ángel del Turismo en Puebla

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Premian a Torreón por atraer congresos y convenciones; recibe el galardón Ángel del Turismo en Puebla
    Sujey Alvarado, directora de la OCV Torreón, destacó el trabajo conjunto que permitió obtener el reconocimiento nacional. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Turismo

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


OCV

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón recibió el galardón Ángel del Turismo 2026 por su labor para atraer congresos y convenciones a La Laguna

TORREÓN, COAH.- La promoción de Torreón como sede de congresos, convenciones y encuentros empresariales llevó a la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) a obtener el reconocimiento como la Mejor Institución en Gestión de Turismo de Negocios 2026, durante la entrega de los galardones Ángel del Turismo, en Puebla.

Sujey Alvarado, directora del organismo, señaló que detrás de esta distinción están las estrategias y el trabajo de los consejeros y del equipo operativo para atraer eventos y fortalecer la presencia de la ciudad entre los destinos de reuniones del país.

Coahuila: Dio IEC contratos por 192 mdp a empresas ligadas a cuestionado proveedor ligado a Taddei

La premiación se llevó a cabo en el Hotel Quinta Real Puebla, durante la Noche de Ángeles. La ceremonia correspondió a la undécima edición de estos galardones, que distinguen a instituciones, empresas y profesionales de la industria turística mexicana.

Alvarado destacó que la llegada de congresos y convenciones tiene un alcance que va más allá de la actividad hotelera, pues también genera consumo en restaurantes y demanda de servicios entre las empresas de la región.

Por ello, compartió el reconocimiento con quienes participan en la promoción del destino y sostuvo que los resultados responden a un esfuerzo conjunto para colocar a Torreón entre las opciones de los organizadores de encuentros empresariales.

La directora indicó que la OCV continuará con la promoción de las ventajas competitivas de la ciudad y la búsqueda de nuevos eventos que atraigan visitantes y amplíen las oportunidades de negocio para el sector turístico lagunero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Turismo

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


OCV

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Trapacerías y escándalos en la política nacional y comarcana
true

Saltillo: Nuestro pasado

true

Día de Muertos: una tradición que nos ayuda a sanar las ausencias
Uno de los retos en México es reducir costos de transacciones y ampliar la aceptación de pagos electrónicos.

Se aferran mexicanos al uso de efectivo, alerta especialista
Una nueva investigación realizó un análisis de la prevalencia y la mortalidad de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa en 204 países entre 1990 y 2023, con proyecciones hasta 2050.

Nuevo estudio revela que el número de casos de anorexia y bulimia aumentaron más de un 70 % desde 1990 en el mundo
true

Mujeres: ¿Antes de casarse se procuró lencería y cosas con el propósito de afianzar el deseo de tu futuro esposo? ¿No había la seguridad de ese deseo?
Luis Ángel Luna Hernández y José Luis Luna Rosales, especialistas de LH Ópticos.

Salud visual: la importancia de una revisión optométrica para prevenir problemas de visión

Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el campeonato mundial supermediano del CMB tras imponerse a Christian Mbilli en Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vence a Christian Mbilli y recupera el campeonato mundial supermediano del CMB