Premian a Torreón por atraer congresos y convenciones; recibe el galardón Ángel del Turismo en Puebla
La Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón recibió el galardón Ángel del Turismo 2026 por su labor para atraer congresos y convenciones a La Laguna
TORREÓN, COAH.- La promoción de Torreón como sede de congresos, convenciones y encuentros empresariales llevó a la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) a obtener el reconocimiento como la Mejor Institución en Gestión de Turismo de Negocios 2026, durante la entrega de los galardones Ángel del Turismo, en Puebla.
Sujey Alvarado, directora del organismo, señaló que detrás de esta distinción están las estrategias y el trabajo de los consejeros y del equipo operativo para atraer eventos y fortalecer la presencia de la ciudad entre los destinos de reuniones del país.
La premiación se llevó a cabo en el Hotel Quinta Real Puebla, durante la Noche de Ángeles. La ceremonia correspondió a la undécima edición de estos galardones, que distinguen a instituciones, empresas y profesionales de la industria turística mexicana.
Alvarado destacó que la llegada de congresos y convenciones tiene un alcance que va más allá de la actividad hotelera, pues también genera consumo en restaurantes y demanda de servicios entre las empresas de la región.
Por ello, compartió el reconocimiento con quienes participan en la promoción del destino y sostuvo que los resultados responden a un esfuerzo conjunto para colocar a Torreón entre las opciones de los organizadores de encuentros empresariales.
La directora indicó que la OCV continuará con la promoción de las ventajas competitivas de la ciudad y la búsqueda de nuevos eventos que atraigan visitantes y amplíen las oportunidades de negocio para el sector turístico lagunero.