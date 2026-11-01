Premian a Torreón por atraer congresos y convenciones; recibe el galardón Ángel del Turismo en Puebla

Sujey Alvarado, directora del organismo, señaló que detrás de esta distinción están las estrategias y el trabajo de los consejeros y del equipo operativo para atraer eventos y fortalecer la presencia de la ciudad entre los destinos de reuniones del país.

TORREÓN, COAH.- La promoción de Torreón como sede de congresos, convenciones y encuentros empresariales llevó a la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) a obtener el reconocimiento como la Mejor Institución en Gestión de Turismo de Negocios 2026, durante la entrega de los galardones Ángel del Turismo, en Puebla.

La premiación se llevó a cabo en el Hotel Quinta Real Puebla, durante la Noche de Ángeles. La ceremonia correspondió a la undécima edición de estos galardones, que distinguen a instituciones, empresas y profesionales de la industria turística mexicana.

Alvarado destacó que la llegada de congresos y convenciones tiene un alcance que va más allá de la actividad hotelera, pues también genera consumo en restaurantes y demanda de servicios entre las empresas de la región.

Por ello, compartió el reconocimiento con quienes participan en la promoción del destino y sostuvo que los resultados responden a un esfuerzo conjunto para colocar a Torreón entre las opciones de los organizadores de encuentros empresariales.

La directora indicó que la OCV continuará con la promoción de las ventajas competitivas de la ciudad y la búsqueda de nuevos eventos que atraigan visitantes y amplíen las oportunidades de negocio para el sector turístico lagunero.